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Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников

Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Падение беспилотников в промышленной зоне Ельца, по предварительной информации жертв нет. Об этом сообщает губернатор Липецкой области в своем Telegramm-канале.

Срочная новость Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Падение беспилотников в промышленной зоне Ельца, по предварительной информации жертв нет. Об этом сообщает губернатор Липецкой области в своем Telegramm-канале.