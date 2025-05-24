Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников

Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце. Падение беспилотников в промышленной зоне Ельца, по предварительной информации жертв нет. Об этом сообщает губернатор Липецкой области в своем Telegramm-канале.