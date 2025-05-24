WSJ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая

По данным журналистов, США настаивают на присоединении ЕС к кампании по экономическому давлению на Пекин и хотят, чтобы европейские столицы ввели новые пошлины на китайские товары. Но, поскольку Китай остается важным рынком для экспорта продукции из Европы, блок не заинтересован в торговой войне с государством. Вашингтон выдвигает схожие требования, связанные с КНР, на торговых переговорах и с другими странами, в том числе Южной Кореей и Японией.