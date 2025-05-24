WSJ: Трамп добивается от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп добивается от стран — членов Евросоюза (ЕС) повышения пошлин на импорт товаров из Китая в качестве условия заключения торгового соглашения с Вашингтоном. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным журналистов, США настаивают на присоединении ЕС к кампании по экономическому давлению на Пекин и хотят, чтобы европейские столицы ввели новые пошлины на китайские товары. Но, поскольку Китай остается важным рынком для экспорта продукции из Европы, блок не заинтересован в торговой войне с государством. Вашингтон выдвигает схожие требования, связанные с КНР, на торговых переговорах и с другими странами, в том числе Южной Кореей и Японией.
Кроме того, в материале отметили, что Трампа не устраивает темп торговых консультаций с ЕС: глава Белого дома считает, что обсуждения продвигаются недостаточно быстро, передает газета.
23 мая Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность заключения торговой сделки с Европой, поскольку она «не обращалась должным образом» с Вашингтоном и пыталась воспользоваться государством.