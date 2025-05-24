Киллер для дочки: раскрыты детали жуткого уголовного дела на Урале

В Челябинской области пьяная женщина во время посиделок со знакомым пыталась его уговорить на убийство своей 12-летней дочери, которая «надоела ей». Источник aif.ru в силовых структурах рассказал детали этого дня, а также о реакции местной жительницы на обвинения.
Конфликты из-за алкоголя.
Заказавшая убийство своей 12-летней дочери женщина злоупотребляет алкогольными напитками, рассказал aif.ru источник в силовых структурах, ссылаясь на слова потерпевшей девочки. Он отметил, что изначально она обратилась к мужчине, чтобы он помог ей по огороду. Позже, когда они разговорились, женщина заявила, что ей надоела девочка, она плохо учится.
«Ребенок сообщил о своем недовольстве, что мать злоупотребляем алкоголем, из-за чего у них были частые конфликты на этой почве», — сказал собеседник издания.
Источник также подчеркнул, что в момент заказа убийства своей дочери женщина была пьяна. Мужчина также выпивал, однако был трезвее нее. Причем, как отметил собеседник издания в разговоре с aif.ru, весь разговор слышала девочка, которую мать и собиралась заказать. После беседы женщина подошла к ребенку и сказала, чтобы та шла с дядей.
«Когда они только вышли за калитку, ребенок сообщил мужчине: “я все слышала, я боюсь”. Он успокоил ее, заявив, что не собирается ее убивать», — сказал источник.
Он добавил, что у мужчины не было телефона, поэтому он попросил прохожего срочно позвонить в полицию.
Утверждает, что такого не было.
Женщина во время допроса заявила, что разговора, в котором она заказала убийство своей 12-летней дочери не было. По ее словам, это недостоверная информация, а ребенок ее оговаривает. При этом знакомый матери от своих показаний в ходе очной ставки не отказался — он настаивает на своих показаниях, что она предлагала ему деньги за убийство девочки.
«Женщина в этот момент немного растерялась, но все равно стояла на своем, что подобного не было», — отметил в беседе с aif.ru собеседник издания.
Также источник сообщил, что помимо 12-летней потерпевшей у женщины еще четверо детей. Он уточнил, что уже совершеннолетняя дочь учится в Свердловской области, 16-летняя обучается в колледже в Магнитогорске, пятилетний ребенок — ходит в детский сад. Кроме того, у нее еще есть 18-летний ребенок-инвалид первой группы.
«Трое несовершеннолетних были изъяты из семьи и помещены временно в “Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей”», — сказал aif.ru собеседник издания.
Кроме того, источник добавил, что женщина нигде не работает, а живет семья на пособия.
Привлекалась за угрозу убийством.
Источник заявил aif.ru, женщина в 2016 году привлекалась к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), однако судимость у нее уже погашена.
«Сведений о привлечении женщины к административной ответственности нет», — добавил источник.
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области рассказали aif.ru, что задержанной и потерпевшему ребенку назначили судебные психолого-психиатрические экспертизы.
«Также ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в пресс-службе регионального СУ СКР подчеркнули, что в отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства своей дочери избрана мера пресечения в виде заключение под стражу до 21 июля 2025 года.