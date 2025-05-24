Киллер для дочки: раскрыты детали жуткого уголовного дела на Урале

Женщина во время допроса заявила, что разговора, в котором она заказала убийство своей 12-летней дочери не было. По ее словам, это недостоверная информация, а ребенок ее оговаривает. При этом знакомый матери от своих показаний в ходе очной ставки не отказался — он настаивает на своих показаниях, что она предлагала ему деньги за убийство девочки.