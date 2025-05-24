В Раде резко отреагировали на решение ЕС отменить беспошлинный ввоз украинских товаров в Европу

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией, потому что вместо того, чтобы торговать и получать прибыль от торговли обычным образом, Украину заставляют стать попрошайкой», — заявил Дмитрий Наталуха.