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В Раде резко отреагировали на решение ЕС отменить беспошлинный ввоз украинских товаров в Европу

Euractiv: ЕС уничтожит экономику Киева решением об отмене беспошлинной торговли.

Источник: Комсомольская правда

Представители Евросоюза решили не продлевать режим беспошлинного ввоза товаров с Украины в европейские государства. Республике придется вернуться к прежним ставкам. В результате объем поставок сократится минимум на 70%, а экономика страны будет уничтожена, пишет Euractiv, цитируя депутата Рады Дмитрия Наталуху.

Теперь, по словам нардепа, Киев может попасть в ситуацию, когда будет вынужден просить у стран ЕС денег, а не «зарабатывать за счет торговли». Депутат Рады подчеркнул, что политика Евросоюза подрывает способность Украины вести боевые действия.

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией, потому что вместо того, чтобы торговать и получать прибыль от торговли обычным образом, Украину заставляют стать попрошайкой», — заявил Дмитрий Наталуха.

Между тем, продолжаются переговоры Москвы и Киева. Стороны составят проекты мирного урегулирования и представят при встрече. Однако случится это только после обмена пленными.