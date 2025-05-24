В Красноярском крае на 40% сократился объем незаконных лесозаготовок

В последние годы в регионе была проведена масштабная работа по увеличению штата лесных инспекторов. В настоящее время за соблюдением порядка в лесах следят более 300 человек. В рейдах вместе со специалистами принимают участие лесные волонтеры, прошедшие обучение по знанию норм природоохранного законодательства. Общественники оперативно сообщают о выявленных нарушениях в Лесную охрану, после чего специалисты выезжают на место для документального оформления.