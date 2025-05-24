В Красноярском крае на 40% сократился объем незаконных лесозаготовок

За первые 4,5 месяца текущего года в Красноярском крае отмечено значительное снижение объема незаконно заготовленной древесины — на 40%.
Если в 2024 году этот показатель составлял 10,9 тыс. кубометров, то в 2025 году он снизился до 6,5 тыс. кубометров.
В последние годы в регионе была проведена масштабная работа по увеличению штата лесных инспекторов. В настоящее время за соблюдением порядка в лесах следят более 300 человек. В рейдах вместе со специалистами принимают участие лесные волонтеры, прошедшие обучение по знанию норм природоохранного законодательства. Общественники оперативно сообщают о выявленных нарушениях в Лесную охрану, после чего специалисты выезжают на место для документального оформления.
«В 2025 году мы видим существенное уменьшение объемов незаконных лесозаготовок. Это стало возможным благодаря усилению лесного надзора, увеличению количества маршрутов патрулирования и частоты проведения рейдов. Важную роль играет использование новой высокопроходимой техники, беспилотных летательных аппаратов и космомониторинга. Комплексный подход позволяет нам осуществлять постоянный контроль над всей территорией государственного лесного фонда, что способствует сокращению случаев незаконной вырубки. Жители края осознают, что сегодня в лесах осуществляется тотальный контроль», — подчеркнул Алексей Большаков, первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края.
На вооружении инспекторов находится более 250 единиц техники, включая болотоходы, квадроциклы, снегоходы, автомобили УАЗ, а также лодки и катера. С начала года специалисты провели 6250 рейдов.
Например, в Енисейском районе сотрудники Лесной охраны совместно с полицией задержали местного жителя, который без разрешительных документов заготавливал древесину для дров. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил 11 тысяч рублей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Уярском районе экс-чиновницу судят за содействие незаконной вырубке леса на 467 миллионов рублей.