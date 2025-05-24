Общие напитки: Эксперт развенчала миф об украинском происхождении горилки

«В названиях зачастую отражено отношение народа к этому виду алкоголя: самогон — сами гоним (о процессе), горилка — то, что горит (высокое содержание спирта определялось тем, что люди поджигали самогон, и он должен хорошо гореть), водка — то, что подобно воде (качество прозрачности, отсутствие сильных запахов, отсутствие сивушных масел в алкоголе). Не случайно позже возникло якобы высказывание князя Владимира со ссылкой на известный памятник древнерусской истории “Повесть временных лет”, относящийся к 11 веку н.э.: “Руси есть веселие — есть пити, не можем без того бытии”. Однако эти слова не соответствуют реалиям тех лет, потому что пьянство стало распространяться на Руси с “подарка” аквавиты, которую привезли генуэзцы в 1386 году к престолу Дмитрия Донского. И позже началось методичное спаивание русского народа», — пояснила Карабулатова.