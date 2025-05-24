«Комсомольская правда» отмечает вековой юбилей

24 мая исполняется ровно сто лет со дня выхода первого номера «Комсомольской правды». Основанная в 1925 году как официальный печатный орган ЦК ВЛКСМ, газета задумывалась как рупор для молодых строителей нового социалистического государства. Однако за вековую историю она пережила несколько эпох — от советской до цифровой — и сумела сохранить не только имя, но и широкую читательскую аудиторию.