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Затворник на 3 года: выяснилось, почему Ефремов не выходит из дома

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова освободили из колонии Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Источник: Аргументы и факты

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова освободили из колонии Белгородской области по условно-досрочному освобождению, после чего он отправился в Москву. В настоящее время известно, что актер почти все время проводит дома и отказывается от съемок в кино.

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала aif.ru, что нынешнее состояние актера может свидетельствовать о развитии посттравматического синдрома.

У Ефремова выявили посттравматический синдром после УДО.

Софья Сулим в комментарии aif.ru заявила, что текущее состояние Михаила Ефремова может свидетельствовать о развитии посттравматического синдрома. По ее словам, именно это может объяснять затворнический образ жизни актера после освобождения.

«Безусловно это и есть посттравматический синдром, потому что такой огромный стресс он перенес во всех смыслах. Сначала ДТП, потом СИЗО, публичный скандал и потом само нахождение (в колонии — прим.ред.)», — сказалаа эксперт.

Софья Сулим пояснила, что такое состояние может сохраняться длительное время. В этот период у человека часто происходит переосмысление жизненных ценностей и поиск новых ориентиров.

«Нормально, что он по-прежнему находится в посттравматическом состоянии. Этот процесс не проходит быстро. Ему предстоит адаптация, осмысление своих приоритетов, восстановление социальных связей и понимание, чем он хочет заниматься дальше», — добавила психолог.

Затворничество Ефремова может продлиться до трех лет.

Актеру Михаилу Ефремов может потребоваться от полугода до трех лет на адаптацию. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

По словам эксперта, пребывание в колонии стало для Ефремова серьезной психологической травмой, что, по всей видимости, и стало причиной его затворнического образа жизни.

«Михаил Ефремов, безусловно, получив травму, уже не может быть тем человеком, каким был раньше. Поэтому период адаптации может занять у него и полгода, и год, и два, и три. А может быть, вообще никогда не закончится. То, что он сейчас ни с кем не общается, сидит дома, говорит о его чувстве неудобства, неловкости. Не каждый способен после такого общаться так, как раньше, особенно когда ощущаешь, что люди смотрят на тебя иначе, ведут себя иначе. В психологии это называется когнитивным искажением», — пояснил специалист.

Затворничество Ефремова — естественная реакция на жизненный кризис.

Софья Сулим объяснила aif.ru, что поведение Ефремова является закономерной реакцией на глубокий жизненный кризис, затронувший как личную, так и публичную сферы.

«Во-первых, человек попал за решетку — это очень серьезный кризис. Тем более он актер, и все происходящее освещалось публично. Публичное воздействие — это сильный фактор, который заставляет пересматривать свою жизнь», — подчеркнула она.

По словам эксперта, изоляция и осознание последствий собственных поступков могли стать толчком к переоценке ценностей и внутренним изменениям.

«Мы не будем копаться в причинах — мы не знаем, что там было на самом деле. Но человек увидел последствия своих действий, оказался в изоляции и был вынужден что-то переосмыслить. Он переоценивал свои ценности и смыслы», — отметила Сулим.

Она добавила, что текущий затворнический образ жизни Ефремова — это нормальный этап внутренней трансформации и адаптации.

«Его затворничество сейчас выглядит совершенно логично — это естественный процесс переосмысления жизни. Возможно, Михаил уже принял для себя определенные решения, которые со временем реализует. Но сейчас ему необходимо время, чтобы адаптироваться к социуму. Он уже дезадаптирован — не в плохом смысле, а потому что его жизнь изменилась. И чтобы он, уже с новым мировоззрением, смог вернуться к чему-либо, в том числе к актерской профессии, ему нужно время», — заключила специалист.