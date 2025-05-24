Затворник на 3 года: выяснилось, почему Ефремов не выходит из дома

«Михаил Ефремов, безусловно, получив травму, уже не может быть тем человеком, каким был раньше. Поэтому период адаптации может занять у него и полгода, и год, и два, и три. А может быть, вообще никогда не закончится. То, что он сейчас ни с кем не общается, сидит дома, говорит о его чувстве неудобства, неловкости. Не каждый способен после такого общаться так, как раньше, особенно когда ощущаешь, что люди смотрят на тебя иначе, ведут себя иначе. В психологии это называется когнитивным искажением», — пояснил специалист.