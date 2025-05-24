Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил «Комсомольскую правду» со столетием

Володин также отметил, что с «Комсомольской правдой» у Государственной думы всегда были особые отношения. Существует газета «Союзное вече», рассказывающая про работу российской Госдумы и белорусского парламента. Обо всём этом Володин говорил с искренней улыбкой и теплотой.