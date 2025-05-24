Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил «Комсомольскую правду» со столетием

Вячеслав Володин заявил, что его поколение выросло на «Комсомольской правде».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин присоединился к поздравлениям в адрес редакции газеты «Комсомольская правда», посвящённым большому юбилею — 100-летию со дня основания. В эфире нашего радио Володин отметил, что всё его поколение буквально выросло на «Комсомольской правде».

«Моё поколение выросло на этой газете, и вы сохранили её привлекательность. Один из председателей государственной думы был главным редактором газеты Комсомольская правда [Геннадий Николаевич Селезнев, главный редактор КП в 1980—1988 годах — прим. ред.]. Поэтому у Думы особые отношения с газетой Комсомольска правда», — заявил спикер Госдумы.

Володин также отметил, что с «Комсомольской правдой» у Государственной думы всегда были особые отношения. Существует газета «Союзное вече», рассказывающая про работу российской Госдумы и белорусского парламента. Обо всём этом Володин говорил с искренней улыбкой и теплотой.

Ранее KP.RU сообщил, что редакция «Комсомольской правды» принимает поздравления от первых лиц государства, коллег, друзей и всех-всех-всех с большим юбилеем.