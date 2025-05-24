Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил «Комсомольскую правду» со столетием

Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин присоединился к поздравлениям в адрес редакции газеты «Комсомольская правда», посвящённым большому юбилею — 100-летию со дня основания. В эфире нашего радио Володин отметил, что всё его поколение буквально выросло на «Комсомольской правде».
«Моё поколение выросло на этой газете, и вы сохранили её привлекательность. Один из председателей государственной думы был главным редактором газеты Комсомольская правда [Геннадий Николаевич Селезнев, главный редактор КП в 1980—1988 годах — прим. ред.]. Поэтому у Думы особые отношения с газетой Комсомольска правда», — заявил спикер Госдумы.
Володин также отметил, что с «Комсомольской правдой» у Государственной думы всегда были особые отношения. Существует газета «Союзное вече», рассказывающая про работу российской Госдумы и белорусского парламента. Обо всём этом Володин говорил с искренней улыбкой и теплотой.
Ранее KP.RU сообщил, что редакция «Комсомольской правды» принимает поздравления от первых лиц государства, коллег, друзей и всех-всех-всех с большим юбилеем.