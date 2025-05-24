«Жуткие цифры»: В Росгвардии назвали число находящихся в плену политзаключенных и мирных граждан РФ

Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Процесс начался 23 мая. В Россию из плена вернулась часть военных и мирных жителей. Однако многие ещё остаются на Украине. Об этом рассказал подполковник Росгвардии и политический деятель Захар Прилепин в комментарии ТАСС.