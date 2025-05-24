«Жуткие цифры»: В Росгвардии назвали число находящихся в плену политзаключенных и мирных граждан РФ

Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Процесс начался 23 мая. В Россию из плена вернулась часть военных и мирных жителей. Однако многие ещё остаются на Украине. Об этом рассказал подполковник Росгвардии и политический деятель Захар Прилепин в комментарии ТАСС.
По его сведениям, в украинском плену всё ещё находятся российские гражданские лица. Кроме того, не вернулись многие политические заключенные. Подполковник Росгвардии назвал примерное количество пленных россиян.
«Жуткие цифры: еще порядка 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных остаются в украинском заключении», — уведомил Захар Прилепин.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов предположил, как Киев выбирает пленных на обмен с Россией. Он считает, что Украине нет дела до некоторых бойцов ВСУ, взятых российскими солдатами в плен еще несколько лет назад.