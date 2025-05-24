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Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на юге России

Комфортная для купания температура воды на черноморских курортах юга России установится не ранее начала-середины июня, а в Крыму — чуть позже. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ейске на Азовском море купальный сезон может начаться уже с начала июня.

Комфортная для купания температура воды на черноморских курортах юга России установится не ранее начала-середины июня, а в Крыму — чуть позже. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Туапсе и Сочи показатель составляет около 15 градусов, в Анапе и Геленджике — 16. Быстро прогревается вода в Ейске на Азовском море, где купальный сезон может начаться уже с начала июня», — заявил Вильфанд ТАСС. Он отметил, что температура воды в Черном море достигнет комфортных 22 градуса к середине июня, а в Крыму это произойдет немного позже.

Вильфанд добавил, что температура воздуха на юге европейской России до конца мая будет на 1−2 градуса выше нормы. Она будет в пределах 25−30 градусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что качество морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха на побережье Черного моря от Новороссийска до Сочи, а также на территории Крыма соответствует установленным санитарным нормам. Ведомство продолжит мониторинг показателей в течение всего курортного сезона для предупреждения возможных рисков для здоровья отдыхающих.