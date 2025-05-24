Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на юге России

«В Туапсе и Сочи показатель составляет около 15 градусов, в Анапе и Геленджике — 16. Быстро прогревается вода в Ейске на Азовском море, где купальный сезон может начаться уже с начала июня», — заявил Вильфанд ТАСС. Он отметил, что температура воды в Черном море достигнет комфортных 22 градуса к середине июня, а в Крыму это произойдет немного позже.