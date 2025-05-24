Топ-5 главных новостей в Молдове 24 мая 2025: Зона Duty Free в аэропорту Кишинева под управлением людей ПАС — дорого и убого; Молдову накрывают дожди, град и грозы; центр Кишинева закрывают на два дня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 24 мая 2025:
1. Убогость, дороговизна и никакого уважения к людям: Как выглядит зона Duty Free Кишиневского аэропорта под управлением ПАС.
2. Молдову накрывают дожди и грозы: Синоптики грозят неделей жуткой непогоды.
3. Кто-то танцует, кто-то на велосипеде, а кто-то никуда не доедет: Центр Кишинева закрывают на выходные, меняются маршруты троллейбусов и автобусов — что случилось.
4. Попытка выведать данные карты провалилась, сразу было понятно, что звонят не из кишиневского банка: Как распознать, что на вас вышли мошенники — 5 признаков обмана.
5. Клубнику на Центральном рынке продают уже по 55 леев за кило, а черешню — по 85: Народу много, но покупателей мало, люди приходят просто посмотреть на цены.
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