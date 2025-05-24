Строительство двух корпусов возобновили в ЖК «Новые Котельники»

«Корпуса № 11 и 12 начали строить в конце 2022 года, однако в феврале 2025 года из-за проблем с финансированием проекта работы на объектах были приостановлены. Находясь в постоянном контакте с застройщиком и банком, Главгосстройнадзор Московской области добился возобновления финансирования и возведения домов», — говорится в сообщении.