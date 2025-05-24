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Строительство двух корпусов возобновили в ЖК «Новые Котельники»

В жилом комплексе (ЖК) «Новые Котельники» возобновлено строительство двух корпусов, сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Корпуса № 11 и 12 начали строить в конце 2022 года, однако в феврале 2025 года из-за проблем с финансированием проекта работы на объектах были приостановлены. Находясь в постоянном контакте с застройщиком и банком, Главгосстройнадзор Московской области добился возобновления финансирования и возведения домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стройплощадках возобновлена работа башенных кранов и монолитные работы. На данный момент строительная готовность объектов составляет 30%. Сдать корпуса в эксплуатацию планируется в феврале 2027 года.