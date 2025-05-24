«Комсомолка», с новым веком: одной из самых популярных газет страны исполнилось 100 лет

100-летие отмечает 24 мая одно из самых популярных и массовых изданий в нашей стране — газета «Комсомольская правда» Легендарная «Комсомолка» — так в народе стали называть «КП» после выхода самых первых номеров.
Мы от всей души поздравляем коллег с этим прекрасным юбилеем. Ведь наши газеты очень многое роднит — хотя «МК» отметил свое 100-летие на шесть лет раньше, история наших изданий охватывает почти весь 20 век и они продолжают свое успешное развитие уже в новом, 21-м столетии.
«КП», как и «МК», стали частью жизни на всех этапах существования сначала СССР, а затем России. Корреспонденты, собкоры, спецкоры, военкоры, фотожурналисты как правило становились первыми свидетелями самых значимых, самых горячих, самых общественно важных событий и передавали уникальную информацию для миллионов своих подписчиков, своих читателей, В газете оттачивали золотые перья легендарные мастера журналистики, здесь публиковались известные писатели и общественные деятели.
Со временем возник некий дух соревновательности между нашими изданиями, который только помогал и помогает нам совершенствоваться, становиться профессиональнее и ярче.
Сегодня «Комсомольская правда», вступившая во второй век своего существования — это целый медиахолдинг со множеством региональных изданий, с популярнейшим сайтом, радио «КП», журналами, издательством. Охват аудитории — огромен, «Комсомольская правда» давно вышла за .рамки нашего государства, «Комсомолку» знают, читают и слушают во многих странах мира.
Одному из старейших изданий страны желаем вечной молодости, полета мысли и фантазии, или, как принято сегодня говорить, креатива во всех делах и начинаниях, чем, собственно, всегда и славилась «Комсомолка». Ну, а все остальное приложится. С юбилеем, друзья!