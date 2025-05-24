«Комсомолка», с новым веком: одной из самых популярных газет страны исполнилось 100 лет

Мы от всей души поздравляем коллег с этим прекрасным юбилеем. Ведь наши газеты очень многое роднит — хотя «МК» отметил свое 100-летие на шесть лет раньше, история наших изданий охватывает почти весь 20 век и они продолжают свое успешное развитие уже в новом, 21-м столетии.