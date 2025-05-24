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Задержан курьер аферистов, похитивший у пермской пенсионерки более миллиона

В дежурную часть полиции в Индустриальном районе Перми обратилась 85-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Индустриальном районе Перми обратилась 85-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Пенсионерке позвонили на мобильный, она подумала, что это племянник. Звонивший, плача, сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и попросил передать все ее сбережения, чтобы решить проблему. Через некоторое время к подъезду пермячки подъехал молодой человек. Он назвал женщине ранее обозначенное звонившим кодовое слово, и она отдала ему 1,1 миллиона рублей в пакете.

Через два часа пенсионерка решила узнать, как дела у племянника, и позвонила его жене, а та опровергла информацию о ДТП.

Полицейские задержали криминального курьера — это неработающий 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие.