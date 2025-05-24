Задержан курьер аферистов, похитивший у пермской пенсионерки более миллиона

Пенсионерке позвонили на мобильный, она подумала, что это племянник. Звонивший, плача, сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и попросил передать все ее сбережения, чтобы решить проблему. Через некоторое время к подъезду пермячки подъехал молодой человек. Он назвал женщине ранее обозначенное звонившим кодовое слово, и она отдала ему 1,1 миллиона рублей в пакете.