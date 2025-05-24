Мосеев назвал топ-3 автомобилей для покупки при ограниченном бюджете

«В сегменте новых машин альтернатив практически нет, если говорить о моделях начального уровня — таких как Lada Granta, Lada Vesta и Lada Iskra. Для тех, кто хочет новый автомобиль и ограничен в бюджете, просто нет других вариантов, кроме покупки этих моделей или подержанных автомобилей», — отметил эксперт.