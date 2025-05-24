Мосеев назвал топ-3 автомобилей для покупки при ограниченном бюджете

Автомобили АвтоВАЗа — Lada Granta, Vesta и Aura — являются оправданным выбором для личного использования, особенно в условиях ограниченного бюджета. Об этом aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.
Он подчеркнул, что в своих ценовых сегментах эти модели практически не имеют конкурентов среди новых авто.
«В сегменте новых машин альтернатив практически нет, если говорить о моделях начального уровня — таких как Lada Granta, Lada Vesta и Lada Iskra. Для тех, кто хочет новый автомобиль и ограничен в бюджете, просто нет других вариантов, кроме покупки этих моделей или подержанных автомобилей», — отметил эксперт.
При этом Мосеев подчеркнул, что в более дорогих комплектациях Vesta и Aura уже конкурируют с китайскими брендами, но многие потребители предпочитают именно российские машины.
«Покупатели выбирают российские автомобили, понимая, что с точки зрения эксплуатации они будут дешевле, проще и надежнее, особенно благодаря доступности запчастей и сервисного обслуживания. Именно поэтому АвтоВАЗ сохраняет лидирующие позиции на рынке», — объяснил Мосеев.
Ранее стало известно о том, что в России утвердили перечень автомобилей, разрешенных для использования в такси: в список вошли преимущественно машины российской сборки, а также некоторые китайские модели.