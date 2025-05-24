В Башкирии появится новый логистический парк на 2000 рабочих мест

В Уфимском районе Башкирии построят новый логистический парк. В проекте предусмотрено 2000 новых рабочих мест, что значительно повысит привлечение инвестиций в регион. Объем вложений в строительство составит 18 млрд рублей.
Логистический парк, который будет расположен в селе Булгаково, станет центром для крупных федеральных торговых сетей. Планируется строительство универсальных складов класса «А», общая площадь которых превысит 200 000 квадратных метров. Комплекс станет важным элементом в цепочке поставок и логистики, не только для Башкирии, но и для соседних регионов, обеспечивая интеграцию республики в общероссийскую и международную экономику.
— Мы активно поддерживаем инвесторов, предоставляя им земельные участки в аренду без проведения торгов, а также налоговые преференции. Это делает нашу республику привлекательной для бизнеса и создает условия для его успешного развития, — отметил министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров.
Проект реализует компания ООО «Ромекс Кубань», а его завершение намечено на период с 2026 по 2034 годы. Ожидается, что новый логистический парк не только создаст рабочие места, но и станет катализатором для развития бизнеса и улучшения инфраструктуры региона.
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