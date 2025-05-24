В Башкирии появится новый логистический парк на 2000 рабочих мест

Логистический парк, который будет расположен в селе Булгаково, станет центром для крупных федеральных торговых сетей. Планируется строительство универсальных складов класса «А», общая площадь которых превысит 200 000 квадратных метров. Комплекс станет важным элементом в цепочке поставок и логистики, не только для Башкирии, но и для соседних регионов, обеспечивая интеграцию республики в общероссийскую и международную экономику.