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Алаудинов: Вывезенные жители Курской области стали заложниками режима Зеленского

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в субботу, 24 мая, заявил, что жители Курской области, вывезенные на территорию Украины и частично вернувшиеся в Россию, стали заложниками террористического режима украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что возвращение состоялось благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в субботу, 24 мая, заявил, что жители Курской области, вывезенные на территорию Украины и частично вернувшиеся в Россию, стали заложниками террористического режима украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что возвращение состоялось благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

— В числе наших военнопленных, которые должны вернуться к нам, отдают людей, жителей Курской области, которые стали, по сути, заложниками террористического режима Зеленского. Это говорит о том, какая власть сегодня находится в управлении Украины, — сказал генерал.

По информации Минобороны РФ, 23 мая в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Среди последних оказались и мирные жители Курской области, захваченные украинскими военными. Взамен были переданы 270 украинских военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, среди возвращенных — 120 гражданских, включая 20 жителей Курской области. Еще 34 курянина остаются в украинском плену. Москалькова подчеркнула, что российская сторона продолжит предпринимать все возможные меры, чтобы вернуть каждого из них. По ее словам, освободившиеся граждане находятся в тяжелом моральном и физическом состоянии, передает ТАСС.

Ранее Апти Алаудинов также заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к ВС РФ. По словам командира, он всегда стремился к сохранению жизней солдат ВСУ.