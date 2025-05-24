Он отметил, что командование украинской армии игнорирует гибель и ранения личного состава. На линии соприкосновения до сих пор находятся многочисленные тела погибших. Они лежат тысячами вдоль всего периметра, где шли бои с украинскими формированиями, добавил генерал.