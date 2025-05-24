Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что в приграничных районах Курской области остаются тысячи тел военнослужащих ВСУ, брошенных сослуживцами после боев.
Ранее российские десантники сообщали, что украинские силы препятствуют эвакуации погибших, обстреливая позиции и сбрасывая боеприпасы с дронов.
«У них тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями», — подчеркнул Алаудинов.
Он отметил, что командование украинской армии игнорирует гибель и ранения личного состава. На линии соприкосновения до сих пор находятся многочисленные тела погибших. Они лежат тысячами вдоль всего периметра, где шли бои с украинскими формированиями, добавил генерал.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он также сообщил, что российские войска продолжают формировать буферную зону в Сумской области.