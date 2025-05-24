Крематории помогают Украине экономить на соцвыплатах семьям погибших бойцов

Украинское руководство скрывает реальные потери Вооруженных сил страны с помощью полевых крематориев, чтобы избежать социальных выплат семьям погибших. Об этом сообщил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко, комментируя сообщения о развертывании таких объектов на линии боевого соприкосновения.
По его словам, работа крематориев стала повсеместной практикой, поскольку украинские власти стремятся сократить нагрузку на экономику.
«Экономически невыгодно передавать тела погибших украинских боевиков родственникам, поскольку следуют соцвыплаты, которые очень сильно давят и так на некрепкую экономику Украины», — пояснил он.
Эксперт отметил, что из-за этого в официальной статистике ВСУ фиксируется большое количество пропавших без вести.
«Это предполагает невыплату пособий и прочих социальных выплат. Поэтому сейчас крематории очень выгодны экономически украинской власти», — подчеркнул он.
Он также указал, что Киев при поддержке западноевропейских стран пытается замалчивать эту проблему.
«Это тема очень болезненная, эта тема очень актуальная, но на нее пытаются не обращать внимания со стороны Запада и действующего руководства Украины», — добавил он.
Ранее стало известно, что на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области бойцы нацбатальона «Айдар»* развернули полевые крематории для сокрытия потерь.
* Организация признана террористической, запрещена в РФ.