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Сжигали тела военных и мирных: раскрыто, зачем Киеву полевые крематории

На границе ДНР и Днепропетровской области бойцы «Айдара»* развернули полевые крематории для сокрытия потерь.

Источник: Аргументы и факты

На границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины бойцы нацбатальона «Айдар»* развернули полевые крематории для сокрытия потерь.

Киев использует крематории с 2014 года.

Передвижные крематории начали использовать на территории Украины еще в 2014 году, заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии aif.ru.

«Эти крематории действуют с самого начала конфликта. С их помощью уничтожаются тела и останки украинских боевиков», — сообщил Марочко.

По словам эксперта, информация об использовании таких установок появилась еще в начале боевых действий благодаря свидетельствам очевидцев.

«История с мобильными крематориями давно перестала быть секретом. В свое время неудобные факты вскрыла Федеративная Республика Германия, поставившая ряд таких установок в начале конфликта. Это вызвало резонанс, но позже тема была замята», — отметил Марочко.

Украинские радикалы сжигали тела жителей Славянска.

Как заявил Андрей Марочко, в мобильных крематориях на линии боевого соприкосновения сжигают не только тела украинских военнослужащих, но и останки мирных граждан — как это происходило, например, в Славянске.

«Имеются подтвержденные случаи, когда украинские радикалы и националисты использовали такие крематории для сокрытия преступлений против мирного населения — в частности, в начале конфликта в районе Славянска», — рассказал эксперт.

По его словам, эти факты стали известны благодаря неравнодушным гражданам.

«Однако для киевского руководства такая информация крайне неудобна, и при поддержке стран Западной Европы ее стараются замалчивать», — подчеркнул собеседник aif.ru.

Крематории помогают Украине экономить на соцвыплатах.

Украинские власти используют полевые крематории для сокрытия реальных потерь ВСУ с целью избежать социальных выплат семьям погибших, сообщил Андрей Марочко в беседе с aif.ru.

По его словам, использование таких крематориев стало распространенной практикой, продиктованной экономическими соображениями.

«Передача тел погибших украинских боевиков родственникам предполагает обязательные социальные выплаты, что создает серьезную нагрузку на и без того ослабленную экономику Украины», — пояснил эксперт.

Марочко отметил, что по этой причине в официальной статистике ВСУ часто указываются военнослужащие как пропавшие без вести, а не погибшие.

«Это позволяет избежать выплат и других социальных обязательств. Именно поэтому крематории стали для украинского руководства экономически выгодным решением. Тема болезненная и актуальная, но украинские власти и их западные партнеры стараются ее игнорировать», — добавил он.

* Организация признана террористической, запрещена в РФ.