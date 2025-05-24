На границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины бойцы нацбатальона «Айдар»* развернули полевые крематории для сокрытия потерь.
Киев использует крематории с 2014 года.
Передвижные крематории начали использовать на территории Украины еще в 2014 году, заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии aif.ru.
«Эти крематории действуют с самого начала конфликта. С их помощью уничтожаются тела и останки украинских боевиков», — сообщил Марочко.
По словам эксперта, информация об использовании таких установок появилась еще в начале боевых действий благодаря свидетельствам очевидцев.
«История с мобильными крематориями давно перестала быть секретом. В свое время неудобные факты вскрыла Федеративная Республика Германия, поставившая ряд таких установок в начале конфликта. Это вызвало резонанс, но позже тема была замята», — отметил Марочко.
Украинские радикалы сжигали тела жителей Славянска.
Как заявил Андрей Марочко, в мобильных крематориях на линии боевого соприкосновения сжигают не только тела украинских военнослужащих, но и останки мирных граждан — как это происходило, например, в Славянске.
«Имеются подтвержденные случаи, когда украинские радикалы и националисты использовали такие крематории для сокрытия преступлений против мирного населения — в частности, в начале конфликта в районе Славянска», — рассказал эксперт.
По его словам, эти факты стали известны благодаря неравнодушным гражданам.
«Однако для киевского руководства такая информация крайне неудобна, и при поддержке стран Западной Европы ее стараются замалчивать», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Крематории помогают Украине экономить на соцвыплатах.
Украинские власти используют полевые крематории для сокрытия реальных потерь ВСУ с целью избежать социальных выплат семьям погибших, сообщил Андрей Марочко в беседе с aif.ru.
По его словам, использование таких крематориев стало распространенной практикой, продиктованной экономическими соображениями.
«Передача тел погибших украинских боевиков родственникам предполагает обязательные социальные выплаты, что создает серьезную нагрузку на и без того ослабленную экономику Украины», — пояснил эксперт.
Марочко отметил, что по этой причине в официальной статистике ВСУ часто указываются военнослужащие как пропавшие без вести, а не погибшие.
«Это позволяет избежать выплат и других социальных обязательств. Именно поэтому крематории стали для украинского руководства экономически выгодным решением. Тема болезненная и актуальная, но украинские власти и их западные партнеры стараются ее игнорировать», — добавил он.
* Организация признана террористической, запрещена в РФ.