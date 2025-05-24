В Омской области за сутки произошло 9 пожаров

В селе Мартюшево Тарского района этой ночью тоже произошел крупный пожар, сообщение о возгорании спасателям поступило в 01:32. Там огонь охватил и жилой дом, и соседние хозпостройки. Пожар на 101 квадрате ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. К счастью, пострадавших тоже нет, все быстро покинули загоревшийся дом.