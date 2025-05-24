В Омской области за сутки произошло 9 пожаров

За минувшие сутки в Омской области произошло 9 пожаров. В основном горели жилые дома, хозпостройки и сараи. Во всех случаях с огнем удалось справиться. Никто не пострадал.
Самый крупный пожар произошел накануне в селе Желанное Одесского района. Там горели жилой дом и сарай. Площадь возгорания —128 квадратных метров. Ликвидировали огонь 8 сотрудников МЧС, задействовано было 4 единицы техники. Пострадавших нет.
В селе Мартюшево Тарского района этой ночью тоже произошел крупный пожар, сообщение о возгорании спасателям поступило в 01:32. Там огонь охватил и жилой дом, и соседние хозпостройки. Пожар на 101 квадрате ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. К счастью, пострадавших тоже нет, все быстро покинули загоревшийся дом.
По сообщению пресс-службы МЧС России по Омской области, за минувшие сутки произошло возгорание травы и мусора. Спасатели напоминают омичам о том, что сейчас на территории региона строго запрещено жечь костры, выжигать сухую траву и проводить работы с огнем. В Омской области действует особый противопожарный режим.