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Названы жуткие цифры числа политзаключенных и пленных на Украине

На территории Украины в заточении находятся порядка 13 тысяч политических заключенных и пленных среди гражданских лиц.

На территории Украины в заточении находятся порядка 13 тысяч политических заключенных и пленных среди гражданских лиц. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин, передает ТАСС.

«Жуткие цифры: еще порядка 13 000 политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине», — пояснил он.

Накануне между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Договоренности в формате «1000 на 1000» были достигнуты в ходе возобновленных стамбульских переговоров 16 мая этого года.

Так, с обеих сторон было выдано по 270 военнопленных и по 120 гражданских лиц. В числе последних — это в основном жители Курской области, которых угнали на Украину во время оккупации укронацистов.

Прилепин отмечал, что такой масштабный обмен гражданскими пленными произошел впервые с начала специальной военной операции. Он возглавляет штаб, который как раз и занимается подобными обменами. Подобная практика в рамках российско-украинских договоренностей должны быть продолжена.