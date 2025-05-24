Выявлено изменение вкуса воспоминания со временем: становятся всё более горько-сладкими

Исследователь Тим Уайлдшут и его коллеги изучили, как меняется эмоциональное состояние, связанное с ностальгическими воспоминаниями, и чем эта динамика отличается от других типов воспоминаний. В рамках исследования использовался метод «предубеждение к угасающему аффекту»: обычно негативные эмоции исчезают быстрее, чем позитивные, при воспоминании о прошлом. Ученые провели два эксперимента, чтобы понять, следуют ли ностальгические воспоминания этой схеме или же развиваются по иной траектории — становятся менее позитивными и более негативными со временем, и как это связано с эмоциями, такими как сожаление или одиночество.