Выявлено изменение вкуса воспоминания со временем: становятся всё более горько-сладкими

Недавнее исследование доказало, что со временем ностальгические воспоминания меняют свой эмоциональный оттенок — они становятся всё менее позитивными и всё более негативными. В то время как ранее считалось, что ностальгия приносит психологические преимущества, такие как укрепление социальных связей и повышение оптимизма, новые данные свидетельствуют о том, что её эмоциональный фон со временем ухудшается.
Исследователь Тим Уайлдшут и его коллеги изучили, как меняется эмоциональное состояние, связанное с ностальгическими воспоминаниями, и чем эта динамика отличается от других типов воспоминаний. В рамках исследования использовался метод «предубеждение к угасающему аффекту»: обычно негативные эмоции исчезают быстрее, чем позитивные, при воспоминании о прошлом. Ученые провели два эксперимента, чтобы понять, следуют ли ностальгические воспоминания этой схеме или же развиваются по иной траектории — становятся менее позитивными и более негативными со временем, и как это связано с эмоциями, такими как сожаление или одиночество.
В первом эксперименте 199 студентам старших курсов предложили вспомнить событие, вызывающее ностальгию, или обычное событие. После этого участники оценили свои чувства в момент события и при воспоминании, а также заполнили шкалы, измеряющие шесть психологических преимуществ, таких как социальные связи и смысл жизни. Все проходило онлайн.
Во втором эксперименте 197 участников вспоминали либо ностальгические, либо нейтральные события. Они также оценивали свои эмоции в момент события и при воспоминании, включая 13 отдельных эмоций — благодарность, сожаление, одиночество и другие. Цель — понять, как эти эмоции меняются со временем и влияют на общий эмоциональный фон.
Результаты показали, что ностальгические воспоминания не следуют классической схеме угасания аффекта. Вместо того чтобы становиться нейтральными, они со временем становились менее позитивными и более негативными. В первом эксперименте ностальгические воспоминания демонстрировали снижение позитивного аффекта и рост негативного, тогда как обычные — только снижение негативных эмоций. В целом, ностальгия оставалась более позитивной, чем обычные воспоминания, особенно в момент события, что объясняет её психологическую пользу.
Во втором эксперименте эти же тенденции подтвердились: ностальгические воспоминания со временем теряли свою позитивность и усиливали негативность. Анализ показал, что рост сожаления и одиночества был связан с ухудшением эмоционального состояния. Интересно, что благодарность, напротив, усиливалась, что подчеркивает сложность и многогранность ностальгии.
Авторы подчеркивают, что оба исследования основаны на ретроспективных отчетах, что может влиять на точность воспоминаний. Несмотря на ограничения, полученные данные свидетельствуют о том, что со временем ностальгия приобретает более горько-сладкий характер, становясь менее позитивной и более тоскливой. Это важное открытие для понимания эмоциональной динамики воспоминаний и их влияния на психологическое здоровье.