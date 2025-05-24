В центре Москвы сегодня ограничат движение в связи с полумарафоном

Ограничения движения 24 мая затронут несколько центральных улиц и набережных. С 5:00 до 21:00 будет перекрыт Большой Москворецкий мост, улица Варварка и прилегающие проезды. С 8:00 до 15:30 ограничат проезд по улицам Большая Ордынка, Полянка, Житная и Мытная. С 9:00 до 20:30 закроют движение по Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережным, а с 9:00 до 13:30 — по Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным. Кроме того, с 8:00 до 16:00 перекроют участок Садового кольца, включая съезды с Остоженки, а также дублёр Новинского бульвара.