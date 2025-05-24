В Су-57 внедрили ИИ-помощника в качестве электронного второго пилота

В истребитель Су-57 интегрирована система искусственного интеллекта, функционирующая как виртуальный второй пилот. Об этом РИА Новости рассказал представитель «Рособоронэкспорта».
Эта интеллектуальная система призвана оказывать поддержку пилотам как в стандартных полетах, так и в условиях боевых действий, предоставляя рекомендации и тактические советы в различных ситуациях.
Как отметил источник в ОАК, внедрение «электронного второго пилота» в Су-57 было запланировано с самого начала разработки этого самолета пятого поколения.
По словам источника, система берет на себя часть рутинных задач во время полета, таких как навигация по заданному маршруту и контроль за бортовыми системами, что позволяет пилоту сосредоточиться на более важных задачах, особенно в бою. При этом окончательное решение о применении оружия остается за пилотом.
Су-57 является российским многоцелевым истребителем пятого поколения, предназначенным для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифюзеляжным размещением вооружения, радиопоглощающее покрытие и передовым бортовым оборудованием.