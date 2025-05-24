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В Су-57 внедрили ИИ-помощника в качестве электронного второго пилота

ИИ-помощник предназначен для поддержки пилотов во время плановых полетов и в сценариях боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

В истребитель Су-57 интегрирована система искусственного интеллекта, функционирующая как виртуальный второй пилот. Об этом РИА Новости рассказал представитель «Рособоронэкспорта».

«Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57. Система также будет предлагаться на экспорт», — заявил он.

Эта интеллектуальная система призвана оказывать поддержку пилотам как в стандартных полетах, так и в условиях боевых действий, предоставляя рекомендации и тактические советы в различных ситуациях.

Как отметил источник в ОАК, внедрение «электронного второго пилота» в Су-57 было запланировано с самого начала разработки этого самолета пятого поколения.

По словам источника, система берет на себя часть рутинных задач во время полета, таких как навигация по заданному маршруту и контроль за бортовыми системами, что позволяет пилоту сосредоточиться на более важных задачах, особенно в бою. При этом окончательное решение о применении оружия остается за пилотом.

Су-57 является российским многоцелевым истребителем пятого поколения, предназначенным для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифюзеляжным размещением вооружения, радиопоглощающее покрытие и передовым бортовым оборудованием.