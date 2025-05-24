В Су-57 внедрили ИИ-помощника в качестве электронного второго пилота

По словам источника, система берет на себя часть рутинных задач во время полета, таких как навигация по заданному маршруту и контроль за бортовыми системами, что позволяет пилоту сосредоточиться на более важных задачах, особенно в бою. При этом окончательное решение о применении оружия остается за пилотом.