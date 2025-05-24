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Овечкин впервые в истории стал обладателем Приза Марка Мессье

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лауреатом Приза Марка Мессье. Эта награда вручается хоккеисту, проявляющему выдающиеся лидерские качества как на площадке, так и за ее пределами, а также вносящему вклад в развитие и популяризацию хоккея. Об этом стало известно в субботу, 24 мая.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лауреатом Приза Марка Мессье. Эта награда вручается хоккеисту, проявляющему выдающиеся лидерские качества как на площадке, так и за ее пределами, а также вносящему вклад в развитие и популяризацию хоккея. Об этом стало известно в субботу, 24 мая.

Для российского нападающего это первая подобная награда в карьере. Он также стал первым россиянином, удостоенным этой премии.

Овечкин занимает первое место в истории НХЛ по количеству голов, заброшенных в матчах регулярного чемпионата — на его счету 897 шайб. Если учитывать и плей-офф, он располагается на второй строчке среди лучших снайперов лиги, имея в активе 974 гола. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки, который забросил 1016 шайб.

Кроме того, Овечкин остается единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось забить более 800 голов, выступая за один и тот же клуб, передает сайт клуба.

13 мая Александр Овечкин занял чистое 12-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф. Таким образом хоккеисту удалось превзойти канадского спортсмена и владельца клуба «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье.