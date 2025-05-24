Овечкин впервые в истории стал обладателем Приза Марка Мессье

Овечкин занимает первое место в истории НХЛ по количеству голов, заброшенных в матчах регулярного чемпионата — на его счету 897 шайб. Если учитывать и плей-офф, он располагается на второй строчке среди лучших снайперов лиги, имея в активе 974 гола. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки, который забросил 1016 шайб.