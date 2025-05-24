Подаренные детям смартфоны связали с причиной пугающе распространенного заболевания

Ученые выяснили, что родители, которые дарят детям смартфоны, могут быть причиной пугающе распространенного заболевания. По мнению экспертов, если дети пользуются социальными сетями, они подвергаются риску депрессии в подростковом возрасте.
Связь между проблемами психического здоровья и использованием социальных сетей установлена давно, но эксперты говорят, что это, скорее всего, связано с тем, что несчастливые дети чаще обращаются к социальным сетям для отвлечения внимания и утешения. Но теперь исследование, проведенное с участием 12 000 детей в возрасте 9−12 лет в США, похоже, опровергло эту теорию, пишет Daily Mail.
Исследователи обнаружили, что девяти- и 10-летние дети, находящиеся в депрессии, не чаще, чем счастливые, проводили больше времени в социальных сетях по мере приближения к 13 годам. Однако у 12- и 13-летних, которые проводили больше всего времени в социальных сетях, наблюдался самый высокий уровень симптомов депрессии. В среднем, когда дети достигли подросткового возраста, ежедневное время, проводимое в социальных сетях, увеличилось с семи минут до более чем часа. По мнению ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это указывает на то, что «социальные сети могут способствовать развитию симптомов депрессии».
Доктор Джейсон Нагата, эксперт в области педиатрии из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и руководитель нового исследования, отмечает, что предыдущие исследования показали, что кибербуллинг и недостаток сна могут быть двумя потенциальными причинами проблемы. Это связано с тем, что, по официальным данным, почти четверть детей в Англии страдают психическими расстройствами, такими как депрессия, по сравнению с каждым пятым годом ранее, отмечает Daily Mail.
Исследование, опубликованное в онлайн-журнале Jama Network Open, ссылается на предыдущую работу, показывающую, что дети в возрасте от 11 до 12 лет, подвергшиеся кибербуллингу, более чем в два с половиной раза чаще совершали попытки самоубийства в течение года по сравнению с теми, кто не подвергался онлайн-травле. Исследователи заявили, что родители и дети, к сожалению, сталкиваются с ситуацией «уловки-22», связанной с социальными сетями.
Несмотря на растущее число свидетельств о вреде, социальные сети остаются для них основным способом общения со сверстниками. Доктор Нагата отмечает: «Как отец двоих маленьких детей, я знаю, что простое указание детям “выключите телефон” на самом деле не работает». Однако, добавил он, есть шаги, которые родители могут предпринять, чтобы защитить своих детей.
«Родители могут подавать пример, открыто и непредвзято обсуждая использование экрана, — рекомендует эксперт. — Установление времени, свободного от экрана, для всей семьи, например, во время еды или перед сном, может помочь сформировать более здоровые цифровые привычки у всех, включая взрослых».
Однако, отмечает Daily Mail, британские эксперты раскритиковали исследование, заявив, что обнаруженная связь между использованием социальных сетей и депрессией была «слабой».
Профессор Крис Фергюсон, эксперт в области психологии из Университета Стетсона во Флориде, сказал, что родителям не нужно паниковать в связи с результатами исследования. «В этом исследовании мало доказательств того, что раннее посещение социальных сетей связано с более поздним психическим здоровьем, — сказал он. — Заявленные размеры эффекта настолько малы, что, скорее всего, они вызваны статистическим шумом, а не реальными эффектами».
В ходе исследования ученые изучили данные 11 876 детей, которые принимали участие в исследовательском проекте в период с 2016 по 2018 год, и наблюдали за ними в течение трех лет. Использование социальных сетей оценивалось с помощью ежегодного опроса детей, в то время как симптомы депрессии оценивались с помощью интервью с их родителями или медицинскими работниками.
Исследователи заявили, что ограничением этой работы было то, что от детей требовалось правдивое описание их использования социальных сетей, что не могло быть гарантировано. Они добавили, что дальнейшие исследования могут помочь выяснить, как именно социальные сети вызывают депрессию, и могут ли быть задействованы такие факторы, как время суток, в которое они используются, или конкретное игровое устройство.
В Великобритании все чаще раздаются призывы к принятию более активных мер по борьбе с кибербуллингом, а участники кампании призывают министров объявить это уголовным преступлением, напоминает Daily Mail.
Мариано Янин, один из родителей, понесших тяжелую утрату, призывает к переменам. Его 14-летняя дочь Миа покончила с собой в 2021 году после того, как подверглась «враждебным» издевательствам со стороны учеников мужского пола лично и через социальные сети.
Кибербуллинг в настоящее время не является особым преступлением в Великобритании, и жертвам приходится использовать существующее законодательство, например, для защиты от домогательств, отмечает Daily Mail.