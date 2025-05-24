Подаренные детям смартфоны связали с причиной пугающе распространенного заболевания

Исследователи обнаружили, что девяти- и 10-летние дети, находящиеся в депрессии, не чаще, чем счастливые, проводили больше времени в социальных сетях по мере приближения к 13 годам. Однако у 12- и 13-летних, которые проводили больше всего времени в социальных сетях, наблюдался самый высокий уровень симптомов депрессии. В среднем, когда дети достигли подросткового возраста, ежедневное время, проводимое в социальных сетях, увеличилось с семи минут до более чем часа. По мнению ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это указывает на то, что «социальные сети могут способствовать развитию симптомов депрессии».