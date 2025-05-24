Мосеев оценил китайские автомобили, которые допущены к работе в такси

«Если мы говорим про Haval, то эта компания пришла на рынок, она имеет собственный завод в России, и с ней проблем с точки зрения эксплуатации не будет. Потому что компания серьезно вложилась в российское производство. На строительство завода было потрачено несколько сотен миллионов долларов. Поэтому по ней проблем-то нет», — отметил он.