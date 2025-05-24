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Мосеев оценил китайские автомобили, которые допущены к работе в такси

Китайские автомобили, допущенные к работе в такси, отличаются по степени локализации производства и связанным с этим рискам.

Источник: Аргументы и факты

Китайские автомобили, допущенные к работе в такси, отличаются по степени локализации производства и связанным с этим рискам. Об этом заявил aif.ru бывший президент РОАД Олег Мосеев.

«Если мы говорим про Haval, то эта компания пришла на рынок, она имеет собственный завод в России, и с ней проблем с точки зрения эксплуатации не будет. Потому что компания серьезно вложилась в российское производство. На строительство завода было потрачено несколько сотен миллионов долларов. Поэтому по ней проблем-то нет», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, по другим маркам, таким как BAIC и Kaiyi, ситуация менее однозначна.

«По Kaiyi или BAIC, которые собирает “Автотор” да, есть вопросы. Но “Автотор” — отечественная компания, соответственно, они никуда не денутся. Даже если вдруг по каким-то причинам Kaiyi или BAIC уйдут, “Автотор” все равно будет обязан поддерживать гарантию и поставку запчастей. Он несет ответственность за обслуживание этих автомобилей», — подчеркнул Мосеев.

Ранее стало известно о том, что в России утвердили перечень автомобилей, разрешенных для использования в такси: в список вошли преимущественно машины российской сборки, а также некоторые китайские модели.