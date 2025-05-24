Овечкин с семьей прибыл в Россию: что известно о планах

Однако пока не известно, в какой город прилетят Овечкины. Время прибытия также не указано. Агент хоккеиста Глеб Чистяков ранее сообщал, что Александр собирается в Россию, у него там есть планы. Но какие именно он не уточнил, заметив, что спортсмен сам о них расскажет.