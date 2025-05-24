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В Иркутске можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ 24 мая

Результаты тестирования появятся через 15 минут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, также можно узнать о наличии заболевания вирусными гепатитами В и С, сифилисом.

— Тест-мобиль Иркутского областного Центра СПИД будет работать 24 мая с 8:00 до 18:00 на площади перед памятником Александру III, — пояснили в администрации.

Результаты проверки полностью анонимны и будут готовы за 15 минут.

По всем вопросам профилактики ВИЧ можно обращаться на горячую линию Центра СПИД по номеру телефона ниже.