В Иркутске можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ 24 мая

Жители Иркутска могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, также можно узнать о наличии заболевания вирусными гепатитами В и С, сифилисом.
— Тест-мобиль Иркутского областного Центра СПИД будет работать 24 мая с 8:00 до 18:00 на площади перед памятником Александру III, — пояснили в администрации.
Результаты проверки полностью анонимны и будут готовы за 15 минут.
По всем вопросам профилактики ВИЧ можно обращаться на горячую линию Центра СПИД по номеру телефона ниже.