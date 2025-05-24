Последние звонки прозвучали в школах Владивостока

«Мы не прощаемся, это самая главная причина, по которой я не хотела плакать сегодня. Впереди — самый важный месяц экзаменов. Вы — первый класс, в котором я вела математику, из маленьких пупсиков вы выросли в больших и прекрасных юношей и девушек. Вы — самые лучшие, хочется пожелать ни пуха ни пера!» — говорит Анастасия Романенко, классный руководитель, преподаватель математики и информатики.