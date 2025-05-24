Последние звонки прозвучали в школах Владивостока

К выпускникам обратились преподаватели, родители, представители администрации Владивостока. Да и сами ребята в этот день приготовили немало сюрпризов.
Волшебный и грустный праздник.
Актовый зал старейшей средней школы № 11 пестрит от белых фартуков и бантов. Дресс-код последнего звонка мам, бабушек и прабабушек с радостью переняли современные девушки — смотрится торжественно, стильно и красиво. Улыбки и слезы смешались на лицах преподавателей.
«Мы не прощаемся, это самая главная причина, по которой я не хотела плакать сегодня. Впереди — самый важный месяц экзаменов. Вы — первый класс, в котором я вела математику, из маленьких пупсиков вы выросли в больших и прекрасных юношей и девушек. Вы — самые лучшие, хочется пожелать ни пуха ни пера!» — говорит Анастасия Романенко, классный руководитель, преподаватель математики и информатики.
«К черту!» — отвечают ребята.
«Эмоции зашкаливают! Как будто не мой сын, а я сама только вышла из-за парты и отправилась на последний звонок. В этой школе учились три поколения нашей семьи, здесь самые лучшие учителя. Последний звонок — волшебный и грустный праздник», — говорит мама выпускника Тамара Иванова.
После поздравлений администрации школы и преподавателей, выступлений родителей начинается неофициальная часть праздника. Выпускники выстраиваются на сцене, посвящая добрые и юморные стихотворные строки каждому школьному сотруднику — от директора и завуча до сторожа и завхоза. Поздравили выпускников лучшие творческие коллективы образовательного учреждения. Кульминация праздника — школьный вальс, а затем и последний звонок, право на который предоставляется девочке-первокласснице и юноше-выпускнику.
«Школа останется самым главным этапом в жизни любого человека. Мы не только учимся в школе, но и становимся полноценными гражданами своей страны. И потом они приходят и говорят “спасибо”. Эта традиция переходит из года в год, из века в век», — поделилась советник директора школы № 11 Елена Манзырева.
Событие, наполненное надеждами.
У каждой школы — свой праздничный сценарий. Так, в СОШ № 74 последний звонок прозвучал во дворе. В этом образовательном учреждении — один из самых массовых выпусков — 4 класса, более 120 человек. Белые банты, красные ленты выпускниц, яркие букеты и воздушные шары украсили площадку.
«Время подготовки к последнему звонку сплотило нас больше, чем за все 11 лет. Никогда мы не были так дружны! Школа — это не только знания, но и теплые эмоции, общение, первые успехи и ошибки», — призналась 11-классница Светлана.
Последний звонок прозвенел и в лицее № 3, что расположен в районе Сад-города. К выпускникам там обратился начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.
«Каждый последний звонок для меня, безусловно, это событие, наполненное надеждами. Надеюсь, что школа помогла ребятам не только стать умнее в части учебной программы, но и научила их быть сильными, честными, добрыми. Научила их дружить и мечтать, развила их таланты и показала возможное профессиональное направление. Каждому выпускнику желаю успешно сдать выпускные экзамены и, конечно, стать счастливым», — отметил он.
Сегодня на стадионе «Авангард» во второй раз пройдет общегородской последний звонок «Навсегда в сердечке». Ворота стадиона откроются для выпускников в 17:00. В 18:00 состоится торжественное открытие. Сам праздник продлится до 21:30. Школьники пройдут на праздник согласно составленным в школах спискам.