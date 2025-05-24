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Председатель СК России Бастрыкин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Бастрыкин отметил, что вклад в формирование конструктивного взаимодействия «Комсомольской правды» с СК РФ невозможно переоценить.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил «Комсомольскую правду» со столетним юбилеем. В своем обращении он отметил, что издание прошло через исторические эпохи страны, сохранив доверие читателей и оставаясь важной частью российского медиапространства.

Бастрыкин подчеркнул профессионализм сотрудников, которые на протяжении века оперативно освещают ключевые события в жизни государства. По его словам, публикации издания не только информируют аудиторию, но и поддерживают диалог, возможность выявлять, анализировать и обнажать по-настоящему волнующие людей проблемы.

"В этот день огромную признательность выражаю главному редактору Комсомольской правды Олесе Вячеславовне Носовой, чей значимый вклад в формирование конструктивного взаимодействия издания со Следственным комитетом России невозможно переоценить.

С момента создания ведомства «Комсомольская правда» стала нашим верным спутником и надежным партнером в объективном освещении результатов работы следствия, помогая обществу в понимании сложных правовых процессов, содействуя укреплению законности и правопорядка", — выразил теплые слова глава СК РФ.

Бастрыкин пожелал коллективу новых профессиональных достижений и реализации творческих планов в лучших традициях российской журналистики.

Спецпроект к 100-летию: вспомнить, чем жила страна, узнать, о чем писала «Комсомолка» в день вашего рождения и даже сделать обложку газеты со своим фото.

«КП» принимает поздравления со всего мира. Публикуем их в этой ленте.