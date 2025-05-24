Председатель СК России Бастрыкин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил «Комсомольскую правду» со столетним юбилеем. В своем обращении он отметил, что издание прошло через исторические эпохи страны, сохранив доверие читателей и оставаясь важной частью российского медиапространства.
Бастрыкин подчеркнул профессионализм сотрудников, которые на протяжении века оперативно освещают ключевые события в жизни государства. По его словам, публикации издания не только информируют аудиторию, но и поддерживают диалог, возможность выявлять, анализировать и обнажать по-настоящему волнующие людей проблемы.
"В этот день огромную признательность выражаю главному редактору Комсомольской правды Олесе Вячеславовне Носовой, чей значимый вклад в формирование конструктивного взаимодействия издания со Следственным комитетом России невозможно переоценить.
С момента создания ведомства «Комсомольская правда» стала нашим верным спутником и надежным партнером в объективном освещении результатов работы следствия, помогая обществу в понимании сложных правовых процессов, содействуя укреплению законности и правопорядка", — выразил теплые слова глава СК РФ.
Бастрыкин пожелал коллективу новых профессиональных достижений и реализации творческих планов в лучших традициях российской журналистики.
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