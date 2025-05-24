Председатель СК России Бастрыкин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Бастрыкин подчеркнул профессионализм сотрудников, которые на протяжении века оперативно освещают ключевые события в жизни государства. По его словам, публикации издания не только информируют аудиторию, но и поддерживают диалог, возможность выявлять, анализировать и обнажать по-настоящему волнующие людей проблемы.