Устроила скандал на прощании с Григоровичем и материла Большой театр: все выходки Волочковой

Анастасия Волочкова регулярно попадает в различные громкие скандалы.
Новое появление на публике экс-балерины Анастасии Волочковой ознаменовался традиционным уже скандалом. На этот раз скандал произошел там, где его в приницпе быть не должно — на похоронах. Светской диве не понравилось, что вход на прощание с легендарным хореографом Юрием Григоровичем в Большом театре был по спискам. Волочкова нецензурно высказалась в адрес руководства театра, которое, по ее словам, «разрушило все» в учреждении.
Скандалы сопровождают Волочкову постоянно. Бывшую балерину осуждали за откровенные фотоссесии, обвиняли в алкоголизме и упрекали за желание сделать шоу на всем. В этом материале URA.RU собрало подборку самых громких выходок бывшей примы Большого театра.
Скандал на прощании с Григоровичем.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВолочкова устроила скандал и наехала на Большой театр на прощании с Григоровичем. Видео.
Во время прощальной церемонии с Юрием Григоровичем в Большом театре Волочкова умудрилась устроить скандал. Балерина выразила недовольство организацией мероприятия, так как вход осуществлялся по спискам. Она пустила слезу прямо у входа в здание и эмоционально осудила руководителей театра, которые, по ее словам, «все разрушили».
«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу… Мы с вами стоим тут, как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей», — сказала Волочкова. Ее слова приводит Starhit.
Она также резко выступила против руководства театра, обвинив его в утрате прежних традиций и разрушении культурного наследия. По ее словам, сейчас в здание попадают лишь «толстосумы», который приходят, чтобы «сфоткаться на фоне украденной люстры». Балерина добавила, что когда-то зрители могли приобрести билеты по доступной цене, а теперь театр стал местом для показных фотографий и статусных гостей. Позже Волочкову допустили внутрь здания, однако она призналась, что чувствовала себя плохо.
Ссора с новой женой бывшего супруга из-за свадьбы дочери.
Волочкова резко ответила жене своего бывшего мужа на слова о свадьбе ее дочериФото: Размик Закарян © URA.RU.
В феврале Волочкова резко высказалась в адрес жены ее бывшего мужа Игоря Вдовина Елены Николаевой. Поводом стало участие Николаевой в организации свадьбы дочери Волочковой и Вдовина Ариадны. После того как дочь балерины объявила о помолвке, Волочкова заявила, что хочет устроить пышное торжество в Санкт-Петербурге на 10 миллионов рублей. Однако Николаева отметила, что свадьба должна быть скромной и в другом формате. Она выразила мнение, что Ариадна не нуждается в роскоши: «Про банкет слышать странно, мне кажется, что Арише это не нужно. Она, в отличие от многих, не шмоточница, у нее другие ценности».
На это Волочкова заявила, что Николаева не имеет никакого отношения к жизни и решениям ее дочери. Она подчеркнула, что Ариадна сама вправе решить, как и где провести церемонию, и что никто не спрашивал мнения Николаевой.
Скандал на шоу «В темноте».
Волочкова ушла с шоу «В темноте» уже в первом выпуске, не справившись с испытанием Фото: Илья Московец © URA.RU.
На СТС 16 марта прошла премьера шоу «В темноте», где 40 знаменитостей, включая Анастасию Волочкову, артиста Прохора Шаляпина и певицу Анну Седокову, проводили два дня в полной темноте. Волочкова и здесь умудрилась устроить скандал из-за сильного стресса и паники. В первом же выпуске, оказавшись в полной темноте, балерина сразу решила покинуть проект — она с криком умоляла ее отпустить, говоря, что «балерине всея Руси здесь не место». В итоге она покинула шоу со скандалом, пишет «7 дней.ru».
Слухи о новом романе с танцором.
В январе Волочкова оказалась в центре внимания из-за слухов о новом романе с 26-летним танцором Марчелом Абаби, с которым она работала в шоу «Одержимость». Во время отдыха на Мальдивах балерина опубликовала фото, где нежно положила голову на плечо Марчела. Этот снимок вызвал волну обсуждений среди ее поклонников — одни скептически отнеслись к возможному роману, другие же выразили надежду, что между балериной и Марчелом действительно есть любовь, передает «RuNews24».
Суд с бывшим водителем из-за воровства.
Волочкова подала в суд на своего бывшего водителя за воровство Фото: Илья Московец © URA.RU.
В июне 2017 года Волочкова заявила, что стала жертвой мошенника и альфонса — ее водителя Александра Скиртача, который тайно своровал ее вещи и подсыпал ей таблетки. Однако сам Скиртач отверг все обвинения, назвав слова балерины местью. Вскоре правоохранительные органы задержали водителя. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже ему выписали штраф в размере 370 тысяч рублей и осудили условно. В своих соцсетях бывший водитель рассказал, что у Волочковой было 70−80 партнеров за год, а ее состояние он оценил примерно в 244 миллиона рублей, передает «78.ru».
Скандалы с Пригожиным, Бледанс, Борисовой и Лазаревым.
Волочкова раскритиковала Пригожина и его жену за их слова о выступлении российских артистов на УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2014 году во время шоу «Человек-невидимка» актриса Эвелина Бледанс назвала Волочкову «писей-бабочкой», обвинив ее в желании сделать шоу из всего, что ее окружает. Позже артистки помирились. В том же году Волочкова назвала продюсера Иосифа Пригожина и его жену Валерию «политическими проститутками», так как они призывали артистов не выступать на Украине. В ответ звездная пара пригрозила ей судом. По словам продюсера, артистка ополчилась на их семью после его отказа вступать с ней в отношения.
В 2017 году у бывшей примы Большого театра случился конфликт с телеведущей Даной Борисовой, которая намекнула на наркотическую и алкогольную зависимость Волочковой в эфире программы «Секрет на миллион». В ноябре 2023 года на премии «Золотой Граммофон» Волочкова попросила сделать фото у певца Сергея Лазарева, а он отказался. Она обвинила его в «мишуре» и обматерила. Балерина заявила, что ее выступление — топ, а остальные лишь делают вид.
Скандал с губернатором Нижегородской области.
Волочкова обвинила Никитина в коррупции после того, как на нее и ее спутника были составлены протоколы о нарушенииФото: Роман Наумов © URA.RU.
В 2020 году во время карантина Волочкова поехала в Дивеево (Нижегородская область) и опубликовала фото, чем вызвала недовольство мирных жителей. Они возмутились, почему звездам разрешено нарушать правила, а простым смертным нет. Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что на артистку и ее спутника составлены протоколы и штрафы, и осудил ее поведение. Волочкова в ответ обвинила Никитина в коррупции и в том, что он использует ее имя для отвлечения внимания от проблем региона. А также упрекнула его в невежливости — вместо букета он прислал «пять человек, не представившихся». Во время задержания она назвала полицейских «чмошниками» и обещала опубликовать компромат на губернатора, но ничего не произошло.
Волочкову оштрафовали за справление нужды под елкой.
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Осенью 2021 года соседи Волочковой пожаловались в «Пусть говорят», что она справляет нужду прямо на улице под своей елкой. Балерина признала это и заявила, что может делать что захочет на своем участке, обвинив соседей в сговоре. Главной «подстрекательницей» Волочкова назвала певицу Катерину Любомскую. В результате балерину оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Конфликты с товариществом и управляющими компаниями у балерины продолжаются давно: у нее накопились долги за ЖКХ в обеих столицах, а также есть иски за неоплату налогов и услуг дизайнеров. Волочкова отмечала, что не платит из-за ущерба от потопа квартиры, который виноваты управляющие. Несмотря на долги, она продолжает владеть и сдавать свое жилье в Санкт-Петербурге за крупные суммы.
Скандалы с бывшим мужем, матерью и дочерью.
Волочкова отказалась отдавать дочери квартиру, которую ей подарил бывший мужФото: Илья Московец © URA.RU.
После расставания с бизнесменом Сулейманом Керимовым, с которым Волочкова встречалась более трех лет, у нее начался длительный конфликт с со своей матерью Тамарой Владимировной. Балерина заявила, что именно мать разрушила ее отношения с Керимовым. По словам Волочковой, она завидовала и мешала личной жизни артистки, распространяла слухи и ревновала ее. В интервью балерина призналась, что мать постоянно контролировала ее, приезжала ночевать, рассказывала о сексе и вмешивалась даже в интимные дела.
В 2019 году Волочкова открыто заявила, что по настоянию матери сделала аборт, что стало одной из причин их расставания с Керимовым. Она рассказала, что супруг устраивал за ней слежку и прослушивал телефон, чтобы убедиться в верности. Также в интервью она упомянула, что после разрыва Керимов попал в крупную аварию в Ницце. По ее словам, это стало ему «бумерангом» за причиненные ей страдания.
У Волочковой был конфликт и с дочерью — из-за недвижимости. Когда Керимов подарил артистке квартиру в Петербурге, ее дочь Ариадна попросила передать апартаменты ей, но балерина отказала. Она объяснила, что квартира была подарена ей бывшим мужем и принадлежит ей, а не дочери. Волочкова подчеркнула, что сама получила эти апартаменты до брака и не обязана делиться.
Скандал из-за интимного видео с Джигурдой.
Волочкова обвинила помощника Джигурды в сливе их совместного видео Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
В январе 2024 года в сеть попало видео, где актер Никита Джигурда приспускает брюки Волочковой и целует ее в нижнее белье. Сначала балерина расстроилась из-за утечки видео — она обвинила в этом приглашенных в дом людей. Джигурда, в свою очередь, отрицал причастность к сливу и предположил, что видео мог слить оператор или сама Волочкова. Позже Волочкова предположила, что виноват помощник Джигурды, передает tv.mail.ru.
Ссора с Кудрявцевой и Гордон.
В мае 2024 года Волочкова поссорилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой и юристом Екатериной Гордон, которые призывали ее бросить пить после ее оскорбительных постов в соцсетях. Гордон обвинила артистку во лжи о роскошной жизни и алкоголизме, а Кудрявцева призвала помочь Волочковой. Экс-балерина резко отвергла эти обвинения. Она заявила, что живет так, как хочет, зарабатывая честным трудом. Волочкова добавила, что не интересуется мнением критиков, и призвала их заняться своей жизнью.
Скандал в самолете из-за отказа надеть маску.
Волочковой пришлось беседовать с полицией после отказа надеть маску в самолете Фото: Василий Колотилов © URA.RU.
В 2022 году Волочкова и ее тайный возлюбленный оказались в центре скандала после отдыха на Мальдивах. Балерина отказалась надевать маску на борту самолета. Ей удалось избежать серьезных последствий даже после встречи с полицией в аэропорту Шереметьево. Тогда Волочкова намеревалась подать в суд на стюарда, который, по ее мнению, являлся предполагаемым инициатором скандала.
Скандал с Юлией Рутберг из-за разных взглядов на тату.
В феврале 2019 года Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Звезды сошлись» и в ходе шоу конфликтовала с Рутберг по поводу различных взглядов на татуировки. Балерина критиковала внешний вид племянницы Александра Маршала и ее партнера, которые были полностью покрыты татуировками. Рутберг выразила недовольство таким поведением, на что Волочкова ответила, что не будет терпеть такого отношения к себе.
Балерину обвинили в пиаре на трагедии в Амурской области.
Летом 2013 года Анастасия Волочкова посетила Амурскую область, где произошло наводнение. Она устроила благотворительный концерт, но фотографии, которые она опубликовала в социальных сетях, вызвали скандал. Пользователи обвинили балерину в пиаре на трагедии, особенно из-за фотографии с экскаватором. Волочкова отреагировала на обвинения, сказав, что она приехала с благими намерениями, и пожелала «писателям» больше любви и добра.
Скандал Волочковой с Ксенией Собчак.
Волочкова поругалась с Собчак из-за шутки пранкеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В 2012 году между Анастасией Волочковой и Ксенией Собчак произошел серьезный конфликт. Волочкова заявила, что получила звонок от оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с требованиями извиниться перед Собчак. Позже в социальных сетях балерина утверждала, что Собчак дозвонилась до нее в алкогольном опьянении и призналась в том, что она подстроила звонок Навального.
Однако пользователи интернета не поверили Волочковой, так как выяснилось, что Собчак в момент «звонка» находилась на мероприятии и не могла быть замешана в этом инциденте. В результате стало известно, что над балериной пошутили телефонные пранкеры.
Волочкову упрекнули в эротической фотосессии на Мальдивах.
Балерину исключили из партии «Единая Россия» после откровенного фото Фото: Илья Московец © URA.RU.
Фотография обнаженной Анастасии Волочковой на Мальдивах, сделанная в начале 2011 года, вызвала значительный резонанс, что привело к исключению балерины из партии «Единая Россия» и публичным обсуждениям ее психологического состояния медицинскими специалистами. Однако с тех пор Волочкова стала часто публиковать обнаженные фотографии, что сделало такой контент менее удивительным.
Волочковой пригрозили сроком за фото около советского истребителя Ла-5.
Волочкова поделилась фотографиями рядом с истребителем Ла-5, самолетом времен Великой Отечественной войны. На фотографии балерина была изображена в полушпагате. Фото вызвало негативные реакции пользователей, которые осудили ее поведение. Балерина вынуждена была закрыть комментарии под постом из-за большого количества негатива. Балерине грозил срок до трех лет лишения свободы по статье «Осквернение символов воинской славы.».