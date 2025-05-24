Устроила скандал на прощании с Григоровичем и материла Большой театр: все выходки Волочковой

В 2020 году во время карантина Волочкова поехала в Дивеево (Нижегородская область) и опубликовала фото, чем вызвала недовольство мирных жителей. Они возмутились, почему звездам разрешено нарушать правила, а простым смертным нет. Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что на артистку и ее спутника составлены протоколы и штрафы, и осудил ее поведение. Волочкова в ответ обвинила Никитина в коррупции и в том, что он использует ее имя для отвлечения внимания от проблем региона. А также упрекнула его в невежливости — вместо букета он прислал «пять человек, не представившихся». Во время задержания она назвала полицейских «чмошниками» и обещала опубликовать компромат на губернатора, но ничего не произошло.