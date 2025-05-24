«Салават Юлаев» подписал новый контракт с голкипером Семеном Вязовым

Накануне уфимский «Салават Юлаев» сообщил о подписании нового контракта с голкипером Семеном Вязовым. Новое соглашение с воспитанником «юлаевской» школы рассчитано на два года.
Напомним, в сезоне 2024/2025 22-летний Семен Вязовой провел 28 матчей в регулярном чемпионате и 9 игр в плей-офф и одержал 18 побед. Известно, что КХЛ номинировала молодого вратаря на приз лучшему новичку сезона.
Молодого голкипера тренерский штаб «Салавата Юлаева» начал привлекать к играм за основную команду еще в 2023 году, но полноценным и достаточно удачным сезоном для Семена стал недавно завершившийся. Воспитанник уфимского хоккея вместе с командой завоевал бронзовые медали КХЛ.
Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщал, что в игроке проявили заинтересованность в клубе НХЛ «Сиэтл Кракен». Несколько лет назад эта команда выбрала Семена на драфте новичков.
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