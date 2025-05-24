«Салават Юлаев» подписал новый контракт с голкипером Семеном Вязовым

Молодого голкипера тренерский штаб «Салавата Юлаева» начал привлекать к играм за основную команду еще в 2023 году, но полноценным и достаточно удачным сезоном для Семена стал недавно завершившийся. Воспитанник уфимского хоккея вместе с командой завоевал бронзовые медали КХЛ.