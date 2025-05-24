Аллерголог Логина сказала, как облегчить состояние от аллергии на цветение

«Также есть лечение, однако оно проводится вне сезона цветения. Три года подряд вводится пыльца непереносимых растений в маленьких возрастающих дозах и формируется устойчивость. Продолжительность курса обусловлена тем, что пыльца не является опасным фактором для человека, поэтому вакцинация, формирование устойчивости к этому фактору вырабатывается не так быстро и не так стойко, как при вакцинации от вирусных и микробных бактерий, опасных для человека», — добавила врач.