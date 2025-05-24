Аллерголог Логина сказала, как облегчить состояние от аллергии на цветение

Снять проявление аллергии на цветение растений можно лишь при приеме лекарственных препаратов. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала врач-иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
«В сезон цветения для снятия проявления, обострения аллергии применяется в основном симптоматическая терапия. Для облегчения состояния применяются различные назальные спреи, антигистаминные препараты и другие противоаллергические средства», — сказала собеседница издания.
Логина подчеркнула, что есть другой способ снять проявление аллергии, однако он проводится только вне сезона цветения.
«Также есть лечение, однако оно проводится вне сезона цветения. Три года подряд вводится пыльца непереносимых растений в маленьких возрастающих дозах и формируется устойчивость. Продолжительность курса обусловлена тем, что пыльца не является опасным фактором для человека, поэтому вакцинация, формирование устойчивости к этому фактору вырабатывается не так быстро и не так стойко, как при вакцинации от вирусных и микробных бактерий, опасных для человека», — добавила врач.
Логина также отметила в беседе с aif.ru, что запущенная форма аллергии на цветение растений может вызвать сезонную астму или аллергию на некоторые продукты.
Врач подчеркивала, что аллергию на цветение растений можно полностью вылечить практически за месяц.