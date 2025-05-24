70 лет назад Россия снова потеряла крепость Порт-Артур, возвращенную СССР при Сталине

Хотя база была замечательная. Незамерзающий порт на Ляодунском полуострове позволял контролировать и Желтое море, и Корейский полуостров, и львиную долю китайского побережья. В годы правления Николая II, когда империя продвигалась на Дальнем Востоке, создавая «Желтороссию», в Порт-Артуре (кстати, назван он был британцами в честь то ли открывшего его лейтенанта, то ли в честь третьего сына королевы Виктории) построили мощную цитадель — с портом для броненосцев и крейсеров, артиллерией и арсеналами. Россия заняла порт в 1898 году, арендовав его у Китая по Русско-китайской конвенции.