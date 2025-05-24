Крейсер «Аврора» был спущен на воду 125 лет назад

Крейсеры типа «Диана» были первыми спроектированными в России металлическими кораблями такого класса. Инженерам при выдаче задания дали инструкцию ориентироваться на лучшие западные (или японские) образцы, и в качестве такового был выбран британский тип «Эклипс», создававшийся для тех же задач. Однако из-за малого опыта русских конструкторов на поздних этапах проектирования выяснилось, что корабль получится перегруженным на 180 тонн, так что число 152-мм орудий пришлось сократить с 10 до 8, отказаться от бронещитов, прикрывающих их, уменьшить запас топлива и количество провианта, который можно было взять в поход. Это сильно урезало как крейсерские, так и боевые возможности корабля. По сути, ~он стал одним из худших в своем классе среди всех иностранных аналогов~. В том числе, уступал он японскому «Такасаго». Это не удивительно с учетом того, что проектировали его английские инженеры, а не сами японцы. Русские же верфи к помощи подобного рода не прибегали.