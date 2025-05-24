Александр Овечкин получил престижную награду НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», стал обладателем престижного приза Марка Мессье. Эта награда, вручаемая с 2007 года, отмечает выдающиеся лидерские качества игроков как на льду, так и вне игры. Овечкин — первый российский хоккеист, удостоенный трофея.