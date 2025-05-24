Александр Овечкин получил престижную награду НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», стал обладателем престижного приза Марка Мессье. Эта награда, вручаемая с 2007 года, отмечает выдающиеся лидерские качества игроков как на льду, так и вне игры. Овечкин — первый российский хоккеист, удостоенный трофея.
В текущем сезоне НХЛ российский нападающий демонстрировал блестящую результативность: в 65 матчах он забросил 44 шайбы и сделал 29 голевых передач. Эти достижения позволили Овечкину превзойти рекордные показатели легендарных игроков — канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах и чеха Яромира Ягра по числу победных шайб.
Решение о вручении награды принимал лично Марк Мессье, учитывая не только спортивные достижения, но и лидерские качества игрока.
Ранее сообщалось, что российский форвард американского клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с семьей прилетел в Россию.