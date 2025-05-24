Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Овечкин получил престижную награду НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», стал обладателем престижного приза Марка Мессье.

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», стал обладателем престижного приза Марка Мессье. Эта награда, вручаемая с 2007 года, отмечает выдающиеся лидерские качества игроков как на льду, так и вне игры. Овечкин — первый российский хоккеист, удостоенный трофея.

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий демонстрировал блестящую результативность: в 65 матчах он забросил 44 шайбы и сделал 29 голевых передач. Эти достижения позволили Овечкину превзойти рекордные показатели легендарных игроков — канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах и чеха Яромира Ягра по числу победных шайб.

Решение о вручении награды принимал лично Марк Мессье, учитывая не только спортивные достижения, но и лидерские качества игрока.

Ранее сообщалось, что российский форвард американского клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с семьей прилетел в Россию.