Жара и кратковременные грозовые дожди накроют Ростовскую область в субботу

Суббота, 24 мая, в Ростовской области будет жаркой, при этом во второй половине дня и вечером местами по региону возможны грозовые дожди с порывами ветра до 12−17 м/с. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Ростовского гидрометцентра.