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Жара и кратковременные грозовые дожди накроют Ростовскую область в субботу

24 мая в Ростовской области прогнозируют до +30 градусов и небольшие осадки.

Источник: Комсомольская правда

Суббота, 24 мая, в Ростовской области будет жаркой, при этом во второй половине дня и вечером местами по региону возможны грозовые дожди с порывами ветра до 12−17 м/с. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Ростовского гидрометцентра.

Температура воздуха днем в среднем по области ожидается в пределах +23−28 градусов, в отдельных территориях будет до +30 градусов.

Добавим, в Ростове-на-Дону выходной день пройдет с переменной облачностью, но без существенных осадков. Ветер должен быть восточным и северо-восточным 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха днем составит +26−28 градусов.

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