Две вовлеченные в «космический поединок» галактики озадачили ученых

Квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной, обычно излучающие в тысячи раз больше света, чем весь Млечный Путь, объясняет Daily Mail. Они образуются, когда газ и пыль попадают в сверхмассивную черную дыру, вращаясь вокруг нее по спирали, прежде чем попасть внутрь, как вода вокруг пробки. Этот газ и пыль подвержены воздействию экстремальных сил притяжения и трения, нагреваясь до миллионов градусов и выбрасывая ослепительные струи вещества и излучения. Поскольку для образования квазаров требуется очень много вещества, некоторые астрономы считают, что они возникают только при слиянии галактик.