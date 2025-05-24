Депутат Говырин: часть страховой пенсии россиян старше 80 лет удвоят с июня

Фиксированную часть страховой пенсии россиян старше 80 лет планируется увеличить вдвое с июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты…. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что размер ежемесячной прибавки к пенсии россиян старше 80 лет составит 8 907 ₽ 70 коп.
По словам Говырина, аналогичную прибавку получат инвалиды первой группы. Депутат уточнил, что удвоение фиксированной части страховой пенсии предусмотрено в случае наличия актуального заключения о присвоении соответствующей группы инвалидности.
Парламентарий сообщил о возможном увеличении размера прибавки в случае нахождения на иждивении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи.
Ранее стало известно о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона, уточняющего порядок выплаты пенсий для бывших силовиков.