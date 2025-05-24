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Депутат Говырин: часть страховой пенсии россиян старше 80 лет удвоят с июня

По словам парламентария, аналогичная прибавка полагается части инвалидов.

Источник: Аргументы и факты

Фиксированную часть страховой пенсии россиян старше 80 лет планируется увеличить вдвое с июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты…. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что размер ежемесячной прибавки к пенсии россиян старше 80 лет составит 8 907 ₽ 70 коп.

По словам Говырина, аналогичную прибавку получат инвалиды первой группы. Депутат уточнил, что удвоение фиксированной части страховой пенсии предусмотрено в случае наличия актуального заключения о присвоении соответствующей группы инвалидности.

Парламентарий сообщил о возможном увеличении размера прибавки в случае нахождения на иждивении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи.

Ранее стало известно о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона, уточняющего порядок выплаты пенсий для бывших силовиков.