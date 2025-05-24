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Обнаружена замедляющая старение ежедневная дешевая пищевая добавка

Ученые из Гарварда обнаружили дешевую пищевую добавку, которая замедляет старение.

Ученые из Гарварда обнаружили дешевую пищевую добавку, которая замедляет старение. Ежедневная добавка витамина D может стать секретом борьбы со старением. Первое в своем роде исследование показало, что люди, принимающие недорогие капсулы с витамином, стареют гораздо медленнее.

В ходе четырехлетнего исследования у участников, принимавших витамин D3, ДНК была повреждена в меньшей степени, что свидетельствует о замедлении старения, пишет Daily Mail. По словам исследователей из Гарвардского университета, по сравнению с теми, кто принимал обычные таблетки, это было похоже на то, что они старели почти на три года назад.

Учитывая, что исследование было относительно коротким, команда назвала его результаты «многообещающими» и призвала к проведению более длительных исследований. Однако ученые предупреждают, что участники исследования принимали в три раза больше витамина D, чем обычно рекомендуется.

Каждый день участники эксперимента принимали по 2000 международных единиц (МЕ) в виде таблеток, что эквивалентно одной порции лосося весом 100 гр. Хотя они все еще находились в безопасном диапазоне — 4000 МЕ или меньше, эксперты предупреждают, что прием слишком большого количества витамина D может привести к накоплению кальция в крови, что приведет к рвоте и образованию камней в почках.

Доктор Джоанн Мэнсон, заведующая отделением профилактической медицины в Бригаме и женской больнице, связанной с Гарвардом, была соавтором исследования. По ее словам, это первое крупномасштабное и долгосрочное рандомизированное исследование, которое показало, что добавки с витамином D защищают теломеры и сохраняют их длину. Это представляет особый интерес, поскольку исследование также продемонстрировало преимущества витамина D в уменьшении воспаления и снижении риска некоторых хронических заболеваний, связанных со старением, таких как запущенный рак и аутоиммунные заболевания.

Результаты исследования, опубликованного в среду в American Journal of Clinical Nutrition, показали, что 1031 взрослый человек принимал по 2000 МЕ витамина D каждый день или плацебо в течение четырех лет. Используя образцы крови, команда ученых измерила длину теломер каждого человека, повторяющих последовательности ДНК, которые защищают хромосомы от повреждений. С возрастом теломеры укорачиваются, и предыдущие исследования показали, что люди с более длинными теломерами имеют большую продолжительность жизни, чем те, у кого они короче, отмечает Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что у людей, ежедневно принимавших добавки с витамином D, теломеры были в восемь раз длиннее, чем у тех, кто принимал плацебо.

Хотя неясно, как именно витамин D удлиняет теломеры, эксперты полагают, что он может помочь снизить риск окислительного стресса, повреждающего ДНК, и способствовать высвобождению ферментов, которые, как считается, удлиняют теломеры. В ходе анализа крови измерялась длина теломер лейкоцитов (LTL), то есть длина теломер в белых кровяных клетках. Более короткий LTL связан с повышенным риском возрастных заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

В группе, принимавшей плацебо, уровень LTL снизился на 12% через два года по сравнению с исходным и еще на 16% через два года после этого.

Однако у тех, кто принимал витамин D, уровень LTL снизился всего на пять процентов через два года и на два процента через два года после этого.

По оценкам экспертов, группа, принимавшая витамин D, предотвратила старение на три года по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Доктор Хайдонг Чжу, первый автор исследования и молекулярный генетик из Медицинского колледжа Джорджии, сказал: «Наши результаты показывают, что целенаправленные добавки витамина D могут быть многообещающей стратегией борьбы с биологическим старением, хотя необходимы дальнейшие исследования».

Хотя точный механизм действия неясен, исследователи предположили, что витамин D может повышать уровень теломеразы — фермента, который удлиняет теломеры.

Кроме того, витамин D помогает снизить окислительный стресс, нарушающий баланс между антиоксидантами, борющимися с болезнями, и вредными свободными радикалами, которые атакуют клетки и ткани. Доказано, что окислительный стресс повреждает ДНК, что потенциально приводит к укорочению теломер.

Большинство экспертов рекомендуют потреблять от 600 до 800 МЕ в день, что значительно меньше, чем 2000 МЕ, использованных в исследовании.

Как отмечает Daily Mail, большинство пищевых добавок с витамином D содержат от 1000 до 2000 МЕ. Потребление более 4000 МЕ в день может привести к опасному накоплению кальция в крови. Это связано с тем, что витамин D обычно помогает организму усваивать больше кальция, который имеет решающее значение для поддержания здоровья костей и мышц.

Избыток витамина D приводит к тому, что организм усваивает больше кальция, чем ему нужно, в результате чего он накапливается в крови, а затем откладывается в тканях почек, легких и сердца. Это приводит к тошноте, рвоте, запорам, обезвоживанию, болям в костях и образованию камней в почках.

Что касается исследования, то в нем было несколько ограничений, в том числе недостаточное разнообразие в размере выборки, поскольку большинство участников были белыми, подчеркивает Daily Mail.