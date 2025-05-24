Обнаружена замедляющая старение ежедневная дешевая пищевая добавка

В ходе четырехлетнего исследования у участников, принимавших витамин D3, ДНК была повреждена в меньшей степени, что свидетельствует о замедлении старения, пишет Daily Mail. По словам исследователей из Гарвардского университета, по сравнению с теми, кто принимал обычные таблетки, это было похоже на то, что они старели почти на три года назад.