Врач Кондрахин: сонливость может быть признаком заболевания щитовидки

Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru назвал болезни, о которых может сигнализировать постоянная сонливость.
«Инсомния — нарушение сна, когда человек плохо спит. Причин может быть много, — отметил медик. — Первое это, когда по объективным причинам человек не высыпается. Второе, это когда у человека храп, и он всё время хочет спать».
Третье, обозначил Кондрахин, сонливость может быть проявлением тех же заболеваний, которые приводят к синдрому хронической усталости, один в один. В частности, речь идет об анемии, об онкологии, о нарушении работы сердечной мышцы, о сахарном диабете, какой-либо вирусной болезни и др.
«Еще постоянная сонливость может сигнализировать о гипотиреозе. Это заболевание щитовидной железы, при котором организму не хватает гормонов. В результате энергетика падает, человек становится совсем вялым, плохо работает и так далее. Кроме того, сонливость может говорить об органическом поражении центральной нервной системы», — сказал Кондрахин.
Ранее Кондрахин рассказал, что частое чихание способно привести к инсульту или аневризме, если у человека есть предрасположенность к таким недугам.