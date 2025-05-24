Ошеломляющий доклад вскрыл связанные с вакцинами против COVID-19 смертельные риски для здоровья

Согласно отчету: «Учитывая, что должностные лица CDC были осведомлены о растущем риске миокардита в сочетании с отсутствием общенациональной отчетности о нем, это сделало бы выдачу HAN не только полезной, но и крайне необходимой. Однако официальные лица CDC в конечном итоге отказались от официального сообщения HAN о миокардите, что потенциально может привести к тому, что общественность и медицинские работники будут менее информированы о рисках, связанных с прививками от COVID-19 для сердца».