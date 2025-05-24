Мозамбик расследует нападение на российское океанографическое судно «Атлантида»

Власти Мозамбика проводят расследование по факту нападения на российское океанографическое судно у побережья страны. Об этом сообщает Club of Mozambique со ссылкой на представителя правительства.
— Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно «Атлантида»… в районе, где до сих пор активны террористические группировки, — говорится в публикации.
По данным портала, по «Атлантиде» стреляли с двух неопознанных судов. Российское судно было вынуждено остановиться в порту Мапуто перед тем, как продолжить путь в ЮАР.
Принадлежащее России научно-исследовательское судно «Атлантида» 10 мая было обстреляно неизвестными у берегов Мозамбика в водах Индийского океана. По словам представительницы дипломатической миссии, в результате случившегося никто из российских граждан не пострадал. Жукова уточнила, что само судно получило только небольшие повреждения, которые не скажутся на его работе.
Другой случай произошел в конце января, когда российский атомный ледокол «50 лет Победы» в Карском море получил повреждение обшивки во время околки льда, то есть его вырубки вокруг корпуса другого корабля. Кроме того, в начале июня в этой же акватории перевернулся буксир «Байкал». Один человек тогда пропал без вести.