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Минобороны: ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны за ночь и утро 24 мая нейтрализовали 94 украинских беспилотника.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь и утро 24 мая нейтрализовали 94 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, большая часть атакующих дронов была уничтожена над Белгородской областью — 64 единицы. Ещё 24 аппарата сбиты в небе над Брянской областью.

Над Курской и Липецкой областями ликвидировали по два БПЛА, а над Воронежской и Тульской — по одному.

Ранее беспилотные летательные аппараты были сбиты в Ельце Липецкой области, об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее он информировал о риске атаки дронов в Липецке и прилегающем муниципальном округе. Позже режим повышенной опасности ввели в шести микрорайонах области, а также в Ельце. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.