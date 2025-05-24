Минобороны: ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

Ранее беспилотные летательные аппараты были сбиты в Ельце Липецкой области, об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее он информировал о риске атаки дронов в Липецке и прилегающем муниципальном округе. Позже режим повышенной опасности ввели в шести микрорайонах области, а также в Ельце. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.