«Ты прекрасна!»: Принц Уильям с королевским юмором ответил на фанатский комплимент его жене

Когда пара покидала мероприятие, один из зрителей не удержался и воскликнул: «Ты прекрасна!», обращаясь к Кейт. Чтобы не обидеть принца, тут же добавил: «Ты тоже, Уильям!» Наследник престола, явно удивлённый таким душевным порывом, с улыбкой парировал: «Тебе не обязательно это говорить, не волнуйся!» — вызвав смех у окружающих.