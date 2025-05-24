«Ты прекрасна!»: Принц Уильям с королевским юмором ответил на фанатский комплимент его жене

Во время визита в Глазго принц Уильям остроумно ответил на комплимент в адрес Кейт Миддлтон, мгновенно развеселив толпу. Королевская чета посетила верфь BAE Systems, где принцесса Уэльская торжественно «окрестила» новый фрегат HMS Glasgow, а затем неожиданно обыграла мужа в мастер-классе по судостроению.
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон с рабочим визитом посетили Глазго, где приняли участие в церемонии присвоения имени новому фрегату Королевского флота.
Когда пара покидала мероприятие, один из зрителей не удержался и воскликнул: «Ты прекрасна!», обращаясь к Кейт. Чтобы не обидеть принца, тут же добавил: «Ты тоже, Уильям!» Наследник престола, явно удивлённый таким душевным порывом, с улыбкой парировал: «Тебе не обязательно это говорить, не волнуйся!» — вызвав смех у окружающих.
Центральным событием дня стала церемония присвоения имени новейшему фрегату Королевского флота. Принцесса Кейт, выступавшая в роли «крёстной» корабля, произнесла традиционные слова: «Я имею удовольствие назвать это судно HMS Glasgow. Да благословит Господь его и всех, кто будет на нём служить» — и разбила о борт бутылку шотландского виски.
Выбор алкоголя оказался не случайным: королева Елизавета II когда-то тоже крестила корабль виски, а не шампанским. Кейт отметила, что была рада поддержать местного производителя, тем более что часть средств от продажи этого виски идёт в благотворительный фонд Place2Be, который она курирует.
После официальной части королевскую чету ждал необычный мастер-класс: под руководством студентов Академии кораблестроения они попробовали себя в сборке труб — навыке, необходимом будущим судостроителям.
Кейт, к всеобщему удивлению, быстро освоила процесс и заметно опередила Уильяма, который больше увлёкся беседой с учениками.
«Я не знал, что это гонка!» — смущённо пошутил принц, когда его конструкция развалилась, а Кейт торжествовала победу.
Во время экскурсии по верфи Кейт и Уильям пообщались с инженерами, моряками и их семьями. Принцесса, осматривая передовое оборудование корабля, сравнила его с «чем-то из фильмов о Джеймсе Бонде» и призналась, что «всё ещё учит морской язык».
Особое внимание пара уделила детям работников верфи.
«Вы должны гордиться своими родителями, — заявила принцесса Кейт одной из девочек. — Они создают нечто поистине впечатляющее!».
Поясним: HMS Glasgow — первый из восьми фрегатов, которые станут основой противолодочной обороны Великобритании. Его строительство поддержало 4 тысяч рабочих мест в Шотландии, а передовые технологии на борту, включая зенитные ракеты Sea Ceptor и мощную артиллерию, делают его одним из самых современных кораблей в мире.
«Это не просто судно — это символ инноваций и гордости всей страны», — отметил в своей речи контр-адмирал Мартин Коннелл.
Как всегда, принцесса Уэльская продемонстрировала безупречный вкус: для церемонии она выбрала элегантное тёмно-синее пальто-платье от британского бренда и шляпку. Особый интерес вызвала её брошь в виде эмблемы Королевского флота Глазго, созданная местными ювелирами.