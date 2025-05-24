На Украине вынесли заочный приговор главе Дагестана Меликову за помощь СВО

Как рассказывал сайт KP.RU, Сергей Меликов призывал жителей Дагестана помочь Курской области, когда на нее напали боевики ВСУ. В частности, он предлагал неравнодушным послать свой однодневный заработок в благотворительные фонды, которые затем отправили помощь пострадавшим.