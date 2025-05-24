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На Украине вынесли заочный приговор главе Дагестана Меликову за помощь СВО

Украинский суд заочно приговорил главу Дагестана Меликова к восьми годам тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ) на своей странице в соцсети.

В обвинении указано, что глава Дагестана оказывает всестороннюю поддержку Вооруженным силам России и призывает жителей республики помогать участникам специальной военной операции.

Как рассказывал сайт KP.RU, Сергей Меликов призывал жителей Дагестана помочь Курской области, когда на нее напали боевики ВСУ. В частности, он предлагал неравнодушным послать свой однодневный заработок в благотворительные фонды, которые затем отправили помощь пострадавшим.

Ранее украинская Генпрокуратура возбудила дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины в отношении спикера Госдумы России Вячеслава Володина и ее 418 депутатов, которые ранее попросили президента РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик.