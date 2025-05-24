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Последний звонок прозвенел в школах Хабаровска

Мэр города поздравил выпускников, их родителей и учителей.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске прозвенел последний звонок — день, которого ждали тысячи старшеклассников. Для них школьные будни остались в прошлом, впереди — взрослая жизнь и новые цели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В 2025 году школу в краевой столице оканчивают около 2,5 тысячи ребят. Торжественные линейки прошли во всех районах города. Одним из таких событий стал праздник в Волочаевском лицее. Его посетили мэр Хабаровска Сергей Кравчук, губернатор края Дмитрий Демешин, представители краевого правительства и Минобразования.

«Дорогие ребята, пусть вам сопутствует удача во всех ваших начинаниях. Нашему городу нужны молодые, инициативные и умные специалисты. В добрый путь!» — сказал Сергей Кравчук.

С теплыми словами к выпускникам обратились и родители. Один из них записал видеообращение прямо из зоны СВО. Он пожелал молодежи верить в себя и не бояться трудностей.