Последний звонок прозвенел в школах Хабаровска

В Хабаровске прозвенел последний звонок — день, которого ждали тысячи старшеклассников. Для них школьные будни остались в прошлом, впереди — взрослая жизнь и новые цели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 2025 году школу в краевой столице оканчивают около 2,5 тысячи ребят. Торжественные линейки прошли во всех районах города. Одним из таких событий стал праздник в Волочаевском лицее. Его посетили мэр Хабаровска Сергей Кравчук, губернатор края Дмитрий Демешин, представители краевого правительства и Минобразования.
«Дорогие ребята, пусть вам сопутствует удача во всех ваших начинаниях. Нашему городу нужны молодые, инициативные и умные специалисты. В добрый путь!» — сказал Сергей Кравчук.
С теплыми словами к выпускникам обратились и родители. Один из них записал видеообращение прямо из зоны СВО. Он пожелал молодежи верить в себя и не бояться трудностей.